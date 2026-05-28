Қазақстандықтар 78 елге визасыз бара алады
Қазақстандық паспорт соңғы бірнеше жылда жаһандық рейтингтегі орнын тұрақты түрде жақсартып келеді.
Қазақстан паспорты әлемдегі ең ықпалды төлқұжаттар рейтингінде позициясын жақсартты. 2026 жылға арналған жаңартылған Henley Passport Index деректеріне сәйкес, Қазақстан 57-орынға көтерілді. Енді Қазақстан азаматтары әлемнің 78 еліне визасыз немесе жеңілдетілген режиммен бара алады. BAQ.KZ тілшісі қазақстандықтар қай елдерге визасыз бара алатынына шолу жасады.
Қазақстан паспорты рейтингте қалай көтерілді?
Henley & Partners компаниясының жаңартылған индексіне сәйкес, қазақстандық паспорт соңғы бірнеше жылда жаһандық рейтингтегі орнын тұрақты түрде жақсартып келеді.
Егер 2023 жылы Қазақстан 70-орында болса, 2024 жылы - 66-орынға, 2025 жылы - 61-орынға көтерілген. Ал 2026 жылғы рейтингте ел 57-сатыға жайғасты. Осылайша, соңғы 2,5 жыл ішінде Қазақстан паспорты 13 позицияға жоғарылады.
Визасыз режимнің қандай түрлері бар?
Визасыз кіру режимі екі түрге бөлінеді: толық визасыз режим және шартты визасыз режим. Толық визасыз режимде шетелге барған кезде паспортқа тек кіру мөрі басылады.
Ал шартты режимде виза елге барғаннан кейін рәсімделеді және алдын ала құжат дайындауды талап етпейді. Дегенмен кейбір мемлекеттерде мұндай визалар ақылы болуы мүмкін немесе қосымша құжаттар сұралады. Олардың қатарында қайту билеттері, қонақүй броні немесе медициналық сақтандыру болуы ықтимал.
Сондықтан сапар алдында сыртқы істер органдарының ресми ақпараттарын тексеру қажет.
30 күнге дейін визасыз баруға болатын елдер
Қытай - материктік бөлігінде 30 күнге дейін, Хайнань аралында да 30 күнге дейін.
30 күнге дейінгі мерзіммен:
- Малайзия
- Мальдив аралдары
- Біріккен Араб Әмірліктері
- Бразилия
- Вьетнам
- Катар
- Марокко
- Никарагуа
- Оман
- Сербия
- Филиппин
- Эквадор
- Кук аралдары
- Иран - 14 күнге дейін
- Гонконг - 14 күнге дейін
- Макао - 14 күнге дейін
- Барбадос - 28 күнге дейін
- Аргентина - 30 күнге дейін
Туниске 90 күнге дейін визасыз баруға болады. Өзбекстанға визасыз кіруге болады, алайда 30 күннен артық қалатындар тіркеуден өтуі тиіс.
Оңтүстік Кореяға 30 күнге дейін визасыз баруға рұқсат етіледі, бірақ алдын ала мақұлданған K-ETA электронды рұқсатын рәсімдеу қажет.
60 күннен көп мерзімге немесе ұзақ уақытқа визасыз баруға болатын елдер
Әзербайжан - визасыз, бірақ 30 күннен артық қалсаңыз, тіркелу қажет.
Грузия - бір жылға дейін.
Қырғызстан - визасыз, 30 күннен кейін тіркелу қажет.
Таиланд - 60 күнге дейін, алдын ала TDAC электронды миграциялық картасын толтыру міндетті.
Түркия - 90 күнге дейін.
Сонымен қатар қазақстандықтар келесі елдерге де жеңілдетілген режиммен бара алады:
- Албания - 90 күнге дейін
- Армения - 90 күнге дейін
- Беларусь - тіркеусіз 30 күнге дейін
- Доминикан Республикасы - 60 күнге дейін
- Замбия - 90 күнге дейін, ақылы электронды рұқсат қажет
- Индонезия - 30 күнге дейін, әуежайда рәсімделеді
- Колумбия - 90 күнге дейін
- Маврикий - 60 күнге дейін, әуежайда рәсімделеді
- Молдова - 90 күнге дейін
- Моңғолия - 90 күнге дейін
- Намибия - 90 күнге дейін, әуежайда рәсімделеді
- Ресей - 90 күнге дейін, 30 күннен кейін тіркеу қажет
- Сейшель аралдары - 30 күнге дейін, жарты жылда бір рет
- Сент-Китс және Невис - 90 күнге дейін
- Сент-Винсент және Гренадиндер - 90 күнге дейін
- Тәжікстан - визасыз, 30 күннен кейін тіркеу қажет
- Украина - 90 күнге дейін
- Черногория - 30 күнге дейін, тек туристер үшін және 1 наурыз бен 1 қараша аралығында
Henley Passport Index қалай есептеледі?
Henley Passport Index - әлемдегі қозғалыс еркіндігін өлшейтін жаһандық рейтинг. Ол белгілі бір елдің паспортымен қанша мемлекет пен аумаққа визасыз баруға болатынын көрсетеді.
2025 жылғы жаңартылған нұсқада 199 елдің паспорты мен әлем бойынша 227 бағыт қамтылған.
Рейтинг ұпай жүйесі бойынша есептеледі:
- Егер азамат белгілі бір елге визасыз кіре алса - паспорт 1 ұпай алады;
- Егер виза елге барған кезде рәсімделсе немесе электронды рұқсат алдын ала мемлекеттік мақұлдауды талап етпесе - 1 ұпай беріледі;
- Ал егер сапар алдында виза немесе e-Visa рәсімдеп, алдын ала мақұлдау алу қажет болса - 0 ұпай есептеледі.
Осылайша, паспорттың рейтингі азаматтардың халықаралық сапарлардағы еркіндігін көрсететін негізгі индикаторлардың бірі болып саналады.
