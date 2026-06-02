Танымал демалыс аймақтарына баратын жолдар жақсарды
Жазғы маусымдағы туристік аймақтардың көліктік қолжетімділігі артуда.
Жазғы туристік маусым қарсаңында Көлік министрлігі елдегі негізгі демалыс орындарының қолжетімділігін арттыру бағытында жұмыстар жүргізді.
Бұл жұмысқа автомобиль жолдарының сапасын кезең-кезеңмен жақсартуды, жол бойындағы сервисті дамытуды, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіз әрі ыңғайлы қозғалысын қамтамасыз етуі кірді.
Жүзеге асырылып жатқан іс-шаралардың нәтижесінде танымал демалыс аймақтарына баратын негізгі маршруттар нормативтік жағдайға келтіріліп, автокөлік ағынына дайын. Сонымен қатар, туристерге шипажайларға ыңғайлы әрі түсінікті жол нұсқаулығы қамтамасыз етілген.
Бурабай-Зеренді
Атап айтқанда, Бурабай курорттық аймағына кіру Щучинск қаласы арқылы «Астана – Петропавл» автомобиль жолымен жүзеге асады, бұл жол курорттық аймаққа кірудің негізгі және барынша ыңғайлы бағыт.
Зеренді ауылына кіру «Көкшетау – Атбасар» бағытымен, сондай-ақ «Щучинск – Зеренда» автомобиль жолымен қамтамасыз етілген. Бұл жол Ақмола облысының шипажай аумақтарын – Бурабай мен Зерендіні тікелей байланыстырады.
Қарақаралы-Баянауыл
Қарқаралы курорттық аймағына өткен жылы жөндеуден өткен «Қарағанды – Қарқаралы» республикалық маңыздағы автомобиль жолымен жетуге болады. Осының арқасында жол жақсы жағдайда, қауіпсіз әрі жайлы қозғалысты қамтамасыз етеді.
Баянауыл шипажайы Павлодар мен Қарағанды облыстарын байланыстыратын республикалық маңызы бар «Қалқаман – Баянауыл – Ботақара» автомобиль жолының бойында орналасқан.
Балқаш
Балқаш көліне автокөлікпен екі жолмен жетуге болады. Негізгі жол «Қарағанды – Алматы» автомобиль жолы, одан әрі Балқаш қаласынан Бұрылбайтал ауылына дейін батыс жағалау желісінің бойымен жүру арқылы жүзеге асады. Мұнда жақында жүргізілген реконструкциядан кейін жол жүрудің жағдайлары жақсартылған және тұрақты өткізу қабілеті қамтамасыз етілген. Қосымша көлдің оңтүстік-шығыс жағалауына облыстық маңызы бар «Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай» автомобиль жолы арқылы жетуге болады.
Алакөл
Алакөлге екі негізгі қозғалыс бағыты ұйымдастырылған: солтүстік жағалауға «Талдықорған – Өскемен» автомобиль жолынан «Таскескен – Бақты» жолы, одан әрі «Мақаншы – Қабанбай» маршруты бойынша кіруге болады. Ал көлдің оңтүстік жағалауына «Талдықорған – Өскемен» автомобиль жолынан соңғы жылдары реконструкциядан өткен және курорттық аймақпен сенімді көліктік байланысты қамтамасыз ететін «Үшарал – Достық» автожолы апарады.
