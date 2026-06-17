Жамбыл облысында сеніп тапсырылған 17 жылқыны иемденген күдікті ұсталды
Жамбыл облысында жылқышы 17 бас жылқыны жымқырған.
Жамбыл облысында полиция қызметкерлері сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ірі мөлшерде иемдену фактісін анықтады.
Шу аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданып, өзіне тиесілі 17 бас жылқысы аудан аумағындағы шаруа қожалығының жайылымынан жоғалып кеткенін хабарлаған.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабы 3-бөлігінің 1-тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Тергеу барысында жәбірленушінің бірнеше жылдан бері жылқыларды бағуды өзінің танысына сеніп тапсырғаны анықталды.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері 28 жастағы күдіктіні Тараз қаласының аумағында анықтап, ұстады. Сот санкциясымен күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жымқырылған жылқылар табылып, заңды иесіне қайтарылды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша барлық мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПД баспасөз қызметі.
Жамбыл облысының Полиция департаменті азаматтарды мал-мүліктің сақталуына жауапкершілікпен қарап, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті алдын алу шараларын қабылдауға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында үш жасар баланы аттылыі адам таптап кетті.
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