Ұлттық банк базалық мөлшерлемені неліктен тек 16,75%-ға дейін төмендетті? – Сарапшы түсіндірді
Базалық мөлшерлеме неге күрт төмендеген жоқ? Сарапшы болжамы.
Қазақстан Ұлттық банкі бірнеше айдан бері алғаш рет базалық мөлшерлемені 17%-дан 16,75%-ға дейін төмендетті. R-Finance қаржылық кеңесшісі Арман Байғановтың пікірінше, бұл шешім инфляцияның баяулауының арқасында мүмкін болды. Алайда ақша-кредит саясатының әрі қарай айтарлықтай жұмсаруын күтуге әлі ерте.
Сарапшының айтуынша, жыл басында жылдық инфляция 12%-дан асса, кейін шамамен 10%-ға дейін төмендеді.
«Прецеденттік көрсеткіштің шамамен екі пайыздық тармаққа төмендеуі – бұл айтарлықтай көрсеткіш. Осыдан келіп базалық мөлшерлемені төмендетуге негіз пайда болды. Дегенмен оны бір-екі пайызға емес, тек 0,25 пайыздық тармаққа азайтты. Инфляциялық тәуекелдер әлі де сақталып отырғандықтан, бұл көбіне символдық қадам болып табылады», – деп атап өтті Арман Байғанов.
Экономист 2026 жылы базалық мөлшерлеменің әрі қарай төмендеу ықтималдығы жоғары емес деп есептейді. Негізгі тәуекелдердің қатарында ол геосаяси жағдайды, бензин бағасы мен тарифтердің ықтимал өсуін, сондай-ақ Ресейдегі экономикалық процестерді атады. Оның айтуынша, көрші елдегі отын, логистика және өнім жинау мәселелері азық-түлік бағасының қымбаттауына әкелуі мүмкін. Ресей республиканың ең ірі сауда серіктестерінің бірі болып қала беретіндіктен, бұл Қазақстанға да әсер етуі ықтимал.
«Инфляциялық күтулер жоғары деңгейде қалып отыр. Сондықтан базалық мөлшерлеменің әрі қарай төмендейтіні, жоқ дегенде биыл төмендеуі, күмән тудырады», – деп баса айтты сарапшы.
Мөлшерлеменің төмендеуі банктік салымдардың кірістілігіне әсер етуі мүмкін. Банктер депозитер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді біртіндеп азайтуы ықтимал. Бизнес үшін Ұлттық банктің шешімі қорландыру мен несиелік ресурстардың сәл де болса арзандауына алып келуі мүмкін.
Сонымен бірге Байғанов Қазақстандағы базалық мөлшерлеме әлі де жоғары деңгейде қалып отырғанын атап өтті.
«Пандемияға дейін ол шамамен 10-12% деңгейінде болған еді. Сондықтан қазіргі 16,75% көрсеткіші әлі де жеткілікті түрде қатаң ақша-кредит саясатын білдіреді», – деді ол.
Экономистің пікірінше, мөлшерлемені екі-үш пайыздық тармаққа шұғыл төмендету инфляцияны жеделдетуі мүмкін еді. Сондықтан Ұлттық банк абайлап әрекет етуде және баға серпіні мен экономиканың жай-өйін бақылауды жалғастырады.
Сарапшының айтуынша, одан арғы монетарлық саясат экономикалық өсім қарқынына, ауыл шаруашылығының, тамақ өнеркәсібінің және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеудің дамуына байланысты болады.
Еске салайық, 24 шілдеде Қазақстан Ұлттық банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені 16,75%-ға дейін төмендету туралы шешім қабылдаған болатын.
Сондай-ақ, Ұлттық банк басшысы теңге неге нығайғанын түсіндірді.
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Ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендетті
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