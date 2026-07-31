Кумамотодағы жер сілкінісі: Тоқаев Жапония халқына көңіл айтты
Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Жапонияның Кумамото префектурасында болған жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген азаматтың қаза табуына байланысты Премьер-министр Санаэ Такаичиге, жақындарынан айырылған отбасыларға және Жапония халқына көңіл айтты, – делінген Ақорданың хабарламасында.
Қасым-Жомарт Тоқаев қайтыс болған жандардың туыстарының сабырға келуіне, жарақат алған адамдардың тез арада сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.
Еске салайық, бұған дейін Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кумамото префектурасында 7,1 балдық күшті жер сілкінісінен кемінде 50 адам жарақат алып, табиғи апат салдарынан кемінде 13 адам қаза тапқаны хабарланды.
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