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  • Ұлытау облысында 9 мыңнан астам тұрғын біржолғы әлеуметтік төлем алады

Ұлытау облысында 9 мыңнан астам тұрғын біржолғы әлеуметтік төлем алады

Прокуратура араласуынан кейін Ұлытау облысында әлеуметтік төлем алатындар саны артып, 9 мыңнан астам тұрғын біржолғы қолдаумен қамтылды.

7 Қазан 2026, 14:44
АВТОР
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Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 7 Қазан 2026, 14:44
7 Қазан 2026, 14:44
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Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Ұлытау облысының 9 мыңнан астам тұрғыны әлеуметтік төлем алады. 

Ұлытау облысының прокуратурасы әлеуметтік мәні бар аурулары бар азаматтарға көмек көрсету кезінде олардың құқықтарының шектелгенін анықтады.

Біржолғы төлемдер белгіленген тізбеге енгізілген 11 аурудың тек 3 түрі бойынша ғана тағайындалған. Қалған аурулары бар азаматтар мұндай қолдауды алмаған. Прокурорлық қадағалау актісі негізінде нормативтік құқықтық актілер қайта қаралып, көмек алушылардың қатары кеңейтілді. Нәтижесінде Ұлытау облысының 9 мыңнан астам тұрғыны біржолғы әлеуметтік төлем алады, - деп хабарлады Ұлытау облысы прокуртаурасының баспасөз қызметі. 

Айта кетейңк, бұған дейін Атырауда 6,5 мың адамның құқығы қорғалды

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