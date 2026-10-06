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Жер салығы дұрыс есептелмеген: Атырауда 6,5 мың адамның құқығы қорғалды

Жер салығы қате есептелген Атырау тұрғындарының мәселесі шешілді.

6 Қазан 2026, 20:11
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 6 Қазан 2026, 20:11
6 Қазан 2026, 20:11
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Атырауда прокурорлар 6,5 мың жер пайдаланушының құқығын қорғады. 

Прокурорлардың араласуымен жер салығы дұрыс есептелмеу мәселесіне тап болған жер учаскелерінің көптеген иелерінің құқығы қалпына келтірілді.

Салық коэффициенттерін есептеу кезінде Атырау қаласының Алмалы ауылдық округіндегі бірнеше аумақ - Береке ауылы және оның учаскелерімен бірге бақшашылық серіктестіктердің ескерілмегені анықталды. Осының салдарынан адамдардың нақты қанша төлеуі тиіс екені белгісіз болды, сомалар дәл болмай шықты. Ең көп зардап шеккендер - ірі массивтердегі бақшашылар: «Энергетик-5», «Геофизик», «Аграрник», «Автомобилист-сельхозработник», «УС-99», «Авиатор» және «Строитель Еңбек».  Прокуратураның араласуынан кейін коэффициенттер заңға сәйкес қайта есептелді, олармен бірге жер салығының өзі де қайта есептелді. Енді төлем сомалары толықтай заңды. Осының арқасында шамамен 6,5 мың жер пайдаланушының құқығы қалпына келтірілді, - деп хабарлады Атырау облысы прокуратурасының баспасөз қызметі. 

Прокуратурада жер мәселелеріндегі азаматтардың құқықтарының сақталуын бақылауды жалғастыратындарын хабарлады.

Айта кетейік, бұған дейін пркуратура Павлодар облысында 800-ге жуық адам тұрғын үй кезегінен заңсыз шығарылғанын анықтады

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