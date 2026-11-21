Жапониядағы жанартау атқылап, күл бағаны бір шақырым биіктікке көтерілді
Сакурадзима жанартауының атқылауы салдарынан күл бағаны кратерден бір шақырымға жуық биіктікке көтерілген.
21 Қараша 2026, 16:48
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21 Қараша 2026, 16:4821 Қараша 2026, 16:48
27Фото: istockphoto.com
Жапонияның оңтүстігінде Сакурадзима жанартауы атқылады. Жанартау күлінің бағаны кратерден шамамен 1 000 метр биіктікке көтерілді. Бұл туралы Anadolu агенттігі хабарлады.
Жапонияның Кюсю аралының оңтүстігіндегі Кагосима префектурасында орналасқан Сакурадзима жанартауы атқылады.
Белгілі болғандай, атқылау кезінде жанартау күлінің бағаны кратерден шамамен 1 000 метр биіктікке көтерілген.
Жанартау Кагосима қаласынан шамамен сегіз шақырым жерде, Кинко шығанағының қарама-қарсы жағалауында орналасқан.
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