Қазақстан шекарасын кесіп өткен Иран азаматтары жауапқа тартылды
Каспий теңізі: Шекара бұзған Иран азаматтарына қатысты сот үкімі шықты.
Мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өткен Иран азаматтарына қатысты сот үкімі шығарылды.
Осы жылдың 24 шілдесінде Иран Ислам Республикасының үш азаматы балық аулау кезінде Каспий теңізі арқылы Қазақстан Республикасы шекарасын заңсыз кесіп өткен.
Аталған азаматтар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің әскери қызметшілерімен ұсталған.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабының 1-1-бөлігімен, яғни адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша мемлекеттік шекараны өткізу пункттерінен тыс жерде қасақана заңсыз кесіп өту фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қарақия аудандық сотының үкімімен Иран Ислам Республикасының үш азаматы кінәлі деп танылып, оларға Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жібере отырып, бір жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды, - деп хабарлады Маңғыстау облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Сот үкімі қазіргі уақытта заңды күшіне енген жоқ.
Мемлекеттік шекараны өткізу пункттерінен тыс жерде заңсыз кесіп өту заңнамада белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
Айта кетейік, бұған дейін Ресейдегі күдікті жағдайға байланысты Қазақстан шекарасындағы қауіпсіздік шаралары күшейгені хабарланды.
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