Түркияда полицей мен прокурор болып таныстырып, алаяқтық жасаған 15 адам ұсталды
Күдіктілер 11 азаматты алдап, шамамен 2,5 миллион манат шығын келтірген.
Түркияда бес қалада арнайы операция жүргізіліп, алаяқтық жасады деген күдікпен 15 адам ұсталды. Олар өздерін полиция қызметкері және прокурор ретінде таныстырып, 11 азаматты алдап, жалпы сомасы шамамен 65 миллион түрік лирасын (2,5 миллион манат) иемденген.
Haber Global мәліметінше, тергеу Анкара құқық қорғау органдарының үйлестіруімен жүргізілген. Тергеу барысында күдіктілер азаматтарға телефон соғып, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын, ал жеке деректері қылмыстық топтардың қолына түскенін айтқаны анықталған.
Азаматтарды сөздеріне сендіру үшін алаяқтар оларға полиция қызметкерлерінің жалған куәліктері мен түрлі құжаттарды жіберген.
Сот шешімімен ұсталғандардың 12-сі қамауға алынды. Екі адамға сот бақылауы шарасы қолданылып, тағы бір күдікті үйқамаққа жіберілді.
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