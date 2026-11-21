Франция парламенті полицейлерге қару қолдануға рұқсат беретін заңды мақұлдады
Заңға Сенатта 205 депутат дауыс берді. Қарсы петицияға 700 мыңнан астам адам қол қойған.
Франция парламенті полиция мен жандармерия қызметкерлерінің атыс қаруын қолдануын заңды деп тану презумпциясын көздейтін заң жобасын түпкілікті мақұлдады.
ТАСС Agence France-Presse агенттігіне сілтеме жасап хабарлағандай, Франция Сенаты құжатты 205 дауыспен қолдап, 110 депутат қарсы дауыс берген. Бұған дейін заң жобасын парламенттің төменгі палатасы – Ұлттық жиналыс мақұлдаған.
Бастаманы орталық-оңшыл «Республиканцы» партиясының депутаты Эрик Поже көтерген. Заң жобасын үкімет, центристік күштердің басым бөлігі және оңшыл «Ұлттық бірлестік» партиясы қолдаған.
Құжатқа сәйкес, полиция мен жандармерия қызметкерлерінің атыс қаруын қолдану кезіндегі әрекеттері керісінше дәлелденгенге дейін заңды деп есептеледі.
Францияның ішкі істер министрі Лоран Нуньес заң жобасының қабылдануын құптап, парламент шешімін құқық қорғау органдары қызметкерлеріне деген сенімнің көрінісі деп бағалады. Оның айтуынша, құжат полиция мен жандармерия қызметкерлерінің жұмыс жағдайына сай құқықтық негіз қалыптастырады.
Алайда солшыл партия өкілдері бұл бастамаға қарсы шығып, оны «кісі өлтіруге рұқсат беру» деп атады.
Сенаттағы социалистер заңның конституцияға сәйкестігін тексеру және оның күшіне енуіне жол бермеу мақсатында Францияның Конституциялық кеңесіне жүгінетінін мәлімдеді.
Заңның қабылдануы Францияда демонстранттар мен полиция арасындағы қақтығыстармен қатар жүрген наразылық шерулері жалғасып жатқан кезеңге тұспа-тұс келді.
Ұлттық жиналыстың сайтында жарияланған заң жобасына қарсы петицияға 700 мыңнан астам адам қол қойған.
21 қарашаға жоспарланған шерулерге қатысушылардың талаптарының бірі осы заңға қарсылық болуы мүмкін. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігінің басшысы префектілерді құқық қорғау органдарына барынша қарсы көзқарастағы топтарға қатысты қырағылықты күшейтуге шақырды.
Бұған дейін француз сақтандыру компаниялары қазан айында болған жаппай наразылықтар, тәртіпсіздіктер мен полициямен қақтығыстардың салдарын бағалаған болатын. Негізгі шығын кәсіпорындар мен кәсіпкерлерге келген. Алдын ала мәлімет бойынша, 17-18 қазандағы тәртіпсіздіктерден келген шығын 207 миллион еуроға жетуі мүмкін.
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