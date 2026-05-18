Ташкенттен Гуанчжоуға ұшып бара жатқан ұшаққа найзағай түсті

Жолаушылары қонақүйге орналастырылып, үш мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етілді.

Фото: istockphoto.com

Ташкенттен Гуанчжоуға ұшып бара жатқан Centrum Air ұшағына найзағай түсті.

Pressa.uz мәлім еткендей, әуе рейсі диагностика жасау үшін ұшудан шеттетілді, жолаушылар қонақүйге орналастырылды.

Оқиға 16 мамырда жоспарлы рейсті орындау барысында тіркелген. Халықаралық авиациялық регламенттер мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес, ұшақ егжей-тегжейлі техникалық тексеріс, терең диагностика және қажетті қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін дереу алдағы ұшулардан шеттетілді, - деп хабарлады әуе компаниясының баспасөз қызметі.

Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша әуе компаниясының басшылығы аталған бағыттағы ұшақты толығымен ауыстыру туралы шешім қабылдаған.

Мәжбүрлі техникалық процедураларға байланысты C6511D/C6512D Ташкент - Гуанчжоу - Ташкент жұптық рейсі кешігіп ұшты. Ұшуды күту кезеңінде кешіктірілген рейстің барлық жолаушылары қонақүйге орналастырылып, үш мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Түзетілген кестеге сәйкес, Гуанчжоудан Ташкентке қайту бортының ұшуы 18 мамыр күні сағат 20:25-ке белгіленді, - деп жазылған хабарламада. 

Еске салайық, бұған дейін АҚШ-та Айдахо штатындағы әуе шоуы кезінде екі ұшақ соқтығысты.

