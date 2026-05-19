Индонезиядағы тайпалар қақтығысында 13 адам қаза тапты
Қарулы қақтығысқа Пириме және Курима тайпаларының өкілдері қатысқан. Құқық қорғау органдарының айтуынша, тараптар садақ, жебе және суық қару қолданған. Джаявиджая полициясының өкілі Ипда Эфенди Әл Хусаини қаза тапқандар саны 13 адамға жеткенін растады.
Индонезияның Таулы Папуа провинциясындағы Джаявиджая округіне қарасты Вамена қаласында екі тайпа арасында қанды қақтығыс болды.
Жергілікті полицияның мәліметінше, қақтығыс салдарынан кемінде 13 адам қаза тауып, тағы 19 адам түрлі деңгейде жарақат алған.
Зардап шеккендердің үшеуінің жағдайы ауыр. Қалғандары жеңіл және орташа жарақатпен Вамена аудандық ауруханасында ем қабылдап жатыр.
Жағдайдың күрт шиеленісуіне байланысты жүздеген тұрғын үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Алдын ала мәлімет бойынша, 789 адам эвакуацияланған. Қазір полиция қақтығыстың салдарын бағалап, өртенген және қираған ғимараттардың нақты санын анықтап жатыр.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, жанжалға тайпалар арасындағы бұрыннан келе жатқан дау себеп болған. Ол қайта ушығып, ашық қақтығысқа ұласқан.
