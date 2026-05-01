Трамп Иранға жоспарланған шабуылдарды келіссөздерге байланысты тоқтатқанын мәлімдеді
Тараптар Тегеранның ядролық қарудан бас тартуын көздейтін келісімге қол жеткізуге үміттеніп отыр.
Оның айтуынша, Вашингтон Катар, Сауд Арабиясы және БАӘ басшыларының өтінішінен кейін әскери шабуылдан бас тартқан. Тараптар Тегеранның ядролық қарудан бас тартуын көздейтін келісімге қол жеткізуге үміттеніп отыр.
Трамптың сөзінше, Iran Ислам Республикасына шабуыл «ертең» жасалуы тиіс болған, алайда жалғасып жатқан келіссөздер аясында шешім қайта қаралған.
Оның айтуынша, операцияны кейінге шегеру туралы өтінішпен Катар әмірі Tamim bin Hamad Al Thani, Сауд Арабиясының тақ мұрагері Mohammed bin Salman және БАӘ президенті Mohamed bin Zayed Al Nahyan жүгінген.
Трамп келіссөздердің «маңызды кезеңде» тұрғанын атап өтіп, Таяу Шығыс лидерлерінің пікірінше, ықтимал келісім АҚШ пен аймақ елдері үшін де қолайлы болатынын айтты. Ол келісімнің басты шарты ретінде Иранда ядролық қарудың болмауын атады.
Сондай-ақ АҚШ президенті қорғаныс министрі Pete Hegseth, Біріккен штаб бастықтары комитетінің төрағасы Daniel Caine және америкалық қарулы күштерге операциядан бас тарту туралы тапсырма бергенін хабарлады. Сонымен қатар, келіссөздер сәтсіз аяқталған жағдайда АҚШ әскері "ауқымды толыққанды шабуылға" дайын болатынын мәлімдеді.
