Астана – Франкфурт рейсі қозғалтқыш ақауына байланысты Ақтөбеге шұғыл қонды

Оқиғаға байланысты тексеру жүргізіліп жатыр.

Бүгiн 2026, 14:47
Air Astana әуе компаниясының Астана – Франкфурт-на-Майне бағыты бойынша ұшып шыққан ұшағы қозғалтқыштарының бірі істен шыққаннан кейін Ақтөбеге шұғыл қонуға мәжбүр болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тасымалдаушы компанияның мәліметінше, Airbus A321 ұшағы әуеге көтерілгеннен кейін көп ұзамай экипаж PAN-PAN шұғыл белгісін беріп, қосалқы әуежайға бағыт алуға шешім қабылдаған.

Ұшақ бортында 93 жолаушы мен экипаждың 9 мүшесі болған. Қону штаттық режимде өтті, зардап шеккендер жоқ.

Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі оқиғаға байланысты тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады.

Жолаушыларды ары қарай жеткізу үшін әуе компаниясы Алматыдан резервтік ұшақ жіберген. Ақтөбеден ұшып шығу уақыты 14:20-ға жоспарланған.

