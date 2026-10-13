Такси бағасының өсуіне байланысты inDrive ескерту алды
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі inDrive сервисіне монополияға қарсы заңнаманы бұзуға және тұтынушылардың құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін әрекеттерге жол бермеу туралы алдын ала ескерту жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұған 2026 жылғы 11 қазанда «Яндекс Go» сервисі уақытша істемей қалған кезде такси бағасының күрт қымбаттағаны туралы БАҚ жарияланымдары себеп болған.
Пайдаланушылар балама платформаларға жаппай ауысқандықтан, inDrive қызметіне сұраныс артқан. Ал тұтынушылар шағымына сай, кейбір сапарлардың құны үш есеге жуық өскен.
inDrive платформасында жол жүру ақысы жолаушы мен жүргізушінің өзара келісімі арқылы белгіленеді. Бос көліктердің тапшылығы жағдайында жүргізушілер ұсынған баға едәуір көтерілген.
Компанияның БАҚ-та таратқан ақпаратына сәйкес, жағдайды тұрақтандыру үшін сервис комиссияны міндетті салықтарды өтеуге жеткілікті ең төменгі деңгейге дейін азайтқан. Сондай-ақ сапар бағасын келісу кезінде ұсынылатын сомалардың шекті ауқымына шектеу енгізген.
Агенттік Қазақстандағы такси агрегаторлары нарығының шоғырлану деңгейі жоғары екенін атап өтті. Осындай жағдайда қызметтің қолжетімділігін сақтау және жол жүру ақысының негізсіз өсуіне жол бермеу тұтынушылардың мүддесін қорғау үшін маңызды.
Ведомство мәліметінше, халықаралық тәжірибеде төтенше жағдайлар мен күтпеген оқиғалар кезінде тарифтердің күрт көтерілуін тежеуге арналған тетіктер қолданылады.
Агенттік Кәсіпкерлік кодекстің 174-бабына сүйене отырып, тұтынушылардың айқындалмаған тобының заңды құқықтарына нұқсан келтіретін нарық субъектілерінің әрекеттерінде бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнаманы бұзу белгілері болуы мүмкін екенін түсіндірді. Осыған байланысты кодекстің 198-бабының 1-тармағына сәйкес inDrive сервисіне жазбаша алдын ала ескерту жіберілген.
Ведомство ескертудің алдын алу сипатында екенін атап өтті. Оның мақсаты – ықтимал құқық бұзушылықтарға жол бермеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және такси агрегаторлары нарығында адал бәсекелестікті қамтамасыз ету.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда оң рөлді көліктер такси қызметін көрсете алмайтынын хабарлаған едік.
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