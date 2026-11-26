Желтоқсанда Қазақстанда не қымбаттайды? Тізім
Желтоқсан айында қазақстандықтарды бірқатар баға өзгерісі күтіп тұр. Tele2 және Altel кейбір тарифтерінің абоненттік төлемін 300 теңгеден 2 000 теңгеге дейін көтереді. СДЭК жеткізу қызметінің бағасын өзгертеді, ал Freedom Bank биржалық ноталарды сатып алу комиссиясын арттырады. Астанада қоғамдық көліктегі жолақы 110 теңгеден 150 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін.
Тағы қандай өзгеріс болатынын BAQ.KZ шолуынан біле аласыз.
Ұялы байланыс тарифтері қымбаттайды
23-30 желтоқсан аралығында Tele2 және Altel кейбір тарифтерінің абоненттік төлемін көтереді. Екі оператор да бір компанияға кіреді.
Tele2-де 23 желтоқсаннан бастап «Ерекше тиімді» тарифі 300 теңгеге қымбаттап, 6 790 теңге болады. Ал 25 желтоқсаннан бастап «Бәрін ауыстыр 1 890 PROMO 2» тарифінің бағасы 500 теңгеге өседі.
Altel-де 24 желтоқсаннан бастап «Жеке+», «Ерекше 2 990» және Expert тарифтерінің төлемі 1 000 теңгеге артады. Ал 30 желтоқсанда «Бірге+ТВ» және «Жанұя» пакеттерін қоса алғанда, бірнеше тарифтің бағасы 2 000 теңгеге қымбаттайды.
Еске салайық, 24 қарашада байланыс операторлары 2027 жылға арналған жоспарларын жариялаған еді. Beeline тарифтерді орта есеппен 10 пайызға, Kcell 10-12 пайызға, ал Tele2 мен Altel жекелеген тарифтерді 15 пайызға дейін қымбаттатуды жоспарлап отыр. Операторлар мұны жабдық, электр энергиясы және желіні дамыту шығындарының өсуімен түсіндіреді.
Tele2 мен Altel-ді басқаратын компания басшысының айтуынша, бір абоненттің мобильді интернетті тұтыну көлемі шамамен төрт есе артқан.
Halyk Bank-тегі аударым комиссиясы өзгереді
27 қарашадан бастап Halyk Bank басқа қазақстандық банктерге телефон нөмірі арқылы Open API жүйесімен жасалатын аударым комиссиясын көтереді.
Бұған дейін бір аударым үшін 200 теңге алынатын болса, енді комиссия 250 теңге болады. Бұл – 25 пайыз өсім.
Мысалы, бес аударым үшін бұрын 1 000 теңге төленсе, енді 1 250 теңге алынады. Ал 20 аударымның комиссиясы 4 000 теңгеден 5 000 теңгеге дейін өседі.
Halyk Bank клиенттеріне телефон нөмірі арқылы ақша аудару тегін болып қалады.
Freedom Bank биржалық ноталарды сатып алу комиссиясын көтереді
4 желтоқсаннан бастап Freedom Bank жеке тұлғалар үшін биржалық ноталарды сатып алу комиссиясын өзгертеді. Оның мөлшері күнтізбелік ай басынан бері жасалған сатып алулардың жалпы сомасына байланысты болады.
Комиссия алынатын екі санатта ең төменгі төлем 500 теңгені құрайды. Ал ноталарды сату бұрынғыдай тегін болады. Басқа брокерлік комиссиялар өзгеріссіз қалады.
Сонымен қатар 1 желтоқсаннан бастап Altyn Bank касса арқылы шотты немесе картаны қолма-қол юаньмен толықтыру комиссиясын төмендетеді. Бұрын 3,6 пайыз болған төлем енді 1 пайыз болады. Жаңа мөлшерлемеге қосылған құн салығы кіреді.
СДЭК жеткізу қызметінің бағасын өзгертеді
1 желтоқсаннан бастап СДЭК Қазақстан ішіндегі, сондай-ақ Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кейбір жүк жеткізу қызметтерінің бағасын көтереді.
Қазақстаннан Әзербайжанға жіберілетін жедел жеткізудің жекелеген түрлері де қымбаттайды. Жаңа тарифтер компанияның жеткізу құнын есептеу жүйесінде жарияланады.
Астанада автобус жолақысы 150 теңгеге дейін өсуі мүмкін
Астана әкімдігі қоғамдық көлікте қолма-қол ақшасыз төленетін жолақыны 110 теңгеден 150 теңгеге дейін көтеруді ұсынып отыр. Бұл – 36 пайыз өсім.
Бастапқыда өзгерісті 1 желтоқсаннан енгізу жоспарланған. Кейін әкімдік 9 қарашадағы хабарламасында жаңа тариф желтоқсанның ортасында күшіне енуі мүмкін екенін мәлімдеді. Әзірге нақты күні жарияланған жоқ.
Егер жолақы 150 теңге болса, күніне екі рет автобуспен жүретін адам 300 теңге төлейді. Қазір бұл сома 220 теңге. Ал айына 22 жұмыс күні бойы қатынайтын жолаушының шығыны 4 840 теңгеден 6 600 теңгеге дейін өседі. Айырмашылық – 1 760 теңге.
Әкімдік тарифті көтеру қажеттігін тасымалдаушылар шығынының артуымен түсіндіреді. Мәліметінше, 2014 жылы жолақы 90 теңге болған. Содан бері тариф бір рет қана өзгерген. Бұл уақытта дизель отынының литрі шамамен 107 теңгеден 329 теңгеге дейін қымбаттаған. Автобус жүргізушілерінің жалақысы да өскен. Қосалқы бөлшектер, шиналар мен автобустардың бағасы да артқан.
Жолақы өзгерген жағдайда да қолданыстағы жеңілдіктер сақталады.
Қазақстан темір жолы жүк тасымалы тарифтерін өзгертеді
1 желтоқсаннан бастап «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ішкі және экспорттық-импорттық жүк тасымалындағы локомотивтік тарту қызметінің тарифтерін, қосымша қызметтер ақысын, сондай-ақ жүк вагондары мен контейнерлерді пайдаланғаны үшін төлемді өзгертеді.
Өзгерістер Табиғи монополияларды реттеу комитетінің қорытындысы негізінде енгізіледі. Бұл жаңалық тек жүк тасымалына қатысты. Жолаушылар пойызының билет бағасына әсер етпейді.
31 желтоқсанды қоса алғанға дейін магистральдық желі мен локомотивтік тарту қызметтеріне 70 пайызға дейінгі жеңілдік сақталады. Ол белгіленген тізімге кіретін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері мен ұн тартатын кәсіпорындарға арналған бидайды ел ішінде тасымалдауға қолданылады.
Коммуналдық қызмет тарифтері өзгере ме?
Желтоқсанда кейбір өңірлерде коммуналдық қызмет тарифтері қайта қаралуы мүмкін. 3 қарашада Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин тарифтердің кезекті көтерілуін жыл соңына шегеруге тырысқанын айтқан. Алайда бүкіл ел бойынша бағаның қашан және қаншаға өсетіні нақтыланбаған.
Ал 10 қарашада Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов электр энергиясының тарифін қайта көтеру жоспарда жоқ екенін мәлімдеді.
Қыста тағы не өзгереді?
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төмен жалақыны 85 мың теңгеден 110 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланып отыр. Бюджет жобасына сәйкес, зейнетақыны 8,5 пайызға индекстеу көзделген. Ал жұмысынан айырылуына байланысты берілетін әлеуметтік төлемнің мерзімі алты айдан үш айға дейін қысқаруы мүмкін.
Егер айлық есептік көрсеткіш 4 693 теңге болып бекітілсе, айыппұлдар да өседі. Мысалы, 5 АЕК мөлшеріндегі айыппұл 21 625 теңгеден 23 465 теңгеге дейін көтеріледі.
30 желтоқсаннан бастап шетелден жеке пайдалануға әкелінетін көлікті тіркеу үшін оның экологиялық класы Еуро-5-тен төмен болмауы және шығарылғанына бес жылдан аспауы керек.
1 желтоқсаннан бастап киім-кешек пен тоқыма бұйымдарының кейбір түрлеріне міндетті таңбалау енгізіледі.
Ал 16 желтоқсанда атап өтілетін Тәуелсіздік күні сәрсенбіге сәйкес келеді. Сондықтан қосымша демалыс күні берілмейді. Мектеп оқушыларының қысқы демалысы 28 желтоқсаннан 10 қаңтарға дейін жалғасады.
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