Қостанай облысында қызғаныш қасіретке ұласты: Әйелін ұрып өлтірген ер адам сотталды
Аяусыз соққыға жығылған жәбірленуші жабық бас-ми жарақатын және ішкі ағзаларының зақымдануын алып, оқиға орнында көз жұмған.
Қостанай облысында қызғаныштан бірге тұратын әйелін өлімші етіп сабаған ер адамға сот үкімі шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Іс Мендіқара аудандық сотында қаралған. Сот материалдарына сәйкес, қайғылы оқиға 2026 жылғы 3 қаңтар күні Ұзынкөл ауданына қарасты Троебратское ауылында болған.
Айыпталушы мас күйінде қызғаныштан жанжал шығарып, бірге тұратын әйеліне денесінің өмірлік маңызды тұстарына бірнеше рет соққы жасаған.
Мемлекеттік айыптаушы сотталушыны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған.
Алайда сот айыпталушының кінәсін толық мойындауын, өкінуін және кәмелетке толмаған балаларының болуын жеңілдететін жағдай ретінде ескерді. Сонымен қатар қылмыстың алкогольдік масаң күйде жасалуы ауырлататын мән-жай ретінде танылды.
Сот үкімімен ер адам кінәлі деп танылып, қауіпсіздігі орташа қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтеу үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
