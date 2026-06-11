Қазақстандықтардың ең төменгі жалақысы тағы өсуі мүмкін
Қазіргі уақытта ең төменгі жалақыны көтеру мәселесі қарастырылып жатыр, алайда түпкілікті шешім бюджет мүмкіндігіне байланысты болады.
Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл туралы Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин Үкіметте өткен брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, бұл бағыттағы жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның сөзінше, бүгінде еңбекақы қорының қосылған құндағы үлесі шамамен 30,6%-ды құрайды, ал орташа және медианалық жалақы арасындағы айырмашылық 39,2%-ға жеткен.
Бұл мәселелерді шешу үшін ең төменгі жалақыны арттыру, жалдамалы қызметкерлердің табысын өсіру, азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру, табиғи монополия субъектілерінің өндірістік персоналының орташа жалақысын ұлғайту және мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақысын әр үш жыл сайын индекстеу көзделген, - деді вице-министр.
Сонымен қатар әлеуметтік әріптестіктің жүйелі шаралары да қарастырылған.
Бұл мәселе көптен бері көтеріліп келеді. Мен осы брифингте де бұл бағыттағы жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтқанмын. Біз ең төменгі жалақыны көтереміз. Әрине, ең төменгі жалақы мөлшері бюджет үдерісіне тікелей әсер етеді, – деді Азамат Әмрин.
Оның айтуынша, түпкілікті шешім бюджет мүмкіндігіне байланысты болады.
Қазір біз 2027 жылдың бюджетін қалыптастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қорытынды нәтижелер 1 тамызда белгілі болады. Сол уақыттан кейін 2025 жыл бойынша түпкілікті статистикалық деректерді аламыз, сондай-ақ 2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары да қолымызда болады. Мұның бәрі 2027 жылға арналған бюджет кірістерінің болжамын қалыптастырудың негізі саналады. Яғни дәл сол кезде бюджеттің ең төменгі жалақыны қаншалықты арттыруға мүмкіндік беретінін нақты түсінетін боламыз, – деді ол.
Еске салайық, бұған дейін вице-министр ең төменгі жалақы 150 мың теңге болса, кімнің жалақысы өсетініне тоқталған болатын.
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