ҰҚК полковник Талғат Мүслимовтің ұсталғанын растады

Мүслимовті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұстаған.

Бүгiн 2026, 15:00
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әлеуметтік желі Бүгiн 2026, 15:00
Бүгiн 2026, 15:00
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Фото: әлеуметтік желі

Ұлттық қауіпсіздік комитеті BAQ.KZ редакциясына Әскери полиция бас басқармасы штабы бастығының орынбасары, полковник Талғат Мүслимовтің ұсталғаны туралы ақпарат растады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, - делінген ресми жауапта. 

Мүслимовті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұстаған.

Бұған дейін әлеуметтік желілер мен бірқатар ақпарат көздерінде полковниктің аса ірі көлемде пара алды деген күдікке ілінгені туралы ақпарат жарияланған болатын.

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