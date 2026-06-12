ҰҚК полковник Талғат Мүслимовтің ұсталғанын растады
Мүслимовті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұстаған.
Бүгiн 2026, 15:00
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Бүгiн 2026, 15:00Бүгiн 2026, 15:00
174Фото: әлеуметтік желі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті BAQ.KZ редакциясына Әскери полиция бас басқармасы штабы бастығының орынбасары, полковник Талғат Мүслимовтің ұсталғаны туралы ақпарат растады.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, - делінген ресми жауапта.
Мүслимовті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұстаған.
Бұған дейін әлеуметтік желілер мен бірқатар ақпарат көздерінде полковниктің аса ірі көлемде пара алды деген күдікке ілінгені туралы ақпарат жарияланған болатын.
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