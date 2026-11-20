Қазақстанның курорттық аймақтарында туристік қызметтер көлемі артуда
Қазақстанда туристік қызметтер көлемі 11,4%-ға өсті.
20 Қараша 2026, 19:11
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20 Қараша 2026, 19:1120 Қараша 2026, 19:11
225Фото: ©BAQ.KZ коллажы
2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстанның туристік қызметтер нарығында оң динамика байқалды. Көрсетілген қызметтер көлемі 11,4%-ға артып, 91,2 млрд теңгені құрады. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында бұл көрсеткіш 81,9 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елдің курорттық аймақтарында 1 912 орналастыру орны жұмыс істеді. Бұл 2025 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 64 нысанға немесе 3,5%-ға көп (1 848). Бір мезгілде сыйымдылығы 122,4 мың төсек-орынды құрады, өткен жылы бұл көрсеткіш 120,2 мың болған. Нөмірлік қор 47,3 мың нөмірге жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,9%-ға өсті (46,4 мың нөмір).
Орналастыру орындарының ең көп саны Алматы тау кластерінде шоғырланған, мұнда 526 нысан бар. Одан кейін Жетісу облысындағы Алакөл курорттық аймағы – 226 нысан, Щучье-Бурабай курорттық аймағы – 216 және Абай облысындағы Алакөл курорттық аймағы – 206 нысан.
Келушілердің ең көп саны Алматы тау кластеріне тиесілі. Ағымдағы жылдың алғашқы алты айында мұнда 1,2 млн-нан астам адамға қызмет көрсетілді. Бұл еліміздің курорттық аймақтарына келген келушілердің жалпы санының шамамен 59,4%-ын құрайды. Көрсетілген қызметтер көлемі 57,1 млрд теңгеге жетті.
Қонақүйлер мен демалыс базалары қай жерде көп орналасқан?
Танымал туристік бағыттардың қатарында Щучье-Бурабай, Маңғыстау, Түркістан, Балқаш және Алтай курорттық аймақтары да бар.
Нөмірлік қордың едәуір бөлігі де Алматы тау кластерінде шоғырланған, мұнда 15,9 мың нөмір бар. Жетісу облысындағы Алакөл курорттық аймағында 5,7 мың, Абай облысындағы Алакөл курорттық аймағында 5,4 мың нөмір тіркелген.
Нөмірлік қордың едәуір бөлігі де Алматы тау кластерінде шоғырланған, мұнда 15,9 мың нөмір бар. Жетісу облысындағы Алакөл курорттық аймағында 5,7 мың, Абай облысындағы Алакөл курорттық аймағында 5,4 мың нөмір тіркелген.
Қай жерде қонақүйлер көбірек толады?
Нөмірлік қордың толтырылу көрсеткіші туристік бағыттарға қарай ерекшеленеді. Ең жоғары толтырылу деңгейі Абай облысындағы Алакөл курорттық аймағында – 40,1%, Алматы тау кластерінде – 39,7% және Катонқарағай курорттық аймағында – 37,6% болды.
Жалпы, 2026 жылғы қаңтар-маусымда курорттық аймақтарда 1,58 млн нөмір өткізілді және 2,79 млн төсек-тәулік ұсынылды. Бір төсек-тәуліктің орташа құны 18 627 теңгені құрады.
Жалпы, 2026 жылғы қаңтар-маусымда курорттық аймақтарда 1,58 млн нөмір өткізілді және 2,79 млн төсек-тәулік ұсынылды. Бір төсек-тәуліктің орташа құны 18 627 теңгені құрады.
Осылайша, Алматы тау кластері келушілер саны, көрсетілген қызметтер көлемі және орналастыру орындарының саны бойынша елдегі ең ірі туристік бағыт болып қала береді.
Сонымен қатар, нөмірлердің толымдылығы бойынша оны Абай облысындағы Алакөл курорттық аймағы басып озды.
Айта кетейік, бұған дейін Алматының үш нысаны әлемдегі ең үздік 100 туристік бағыттың тізіміне енді.
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