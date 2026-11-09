Қарлы шыңдар мен жаңа туристік бағыттар: Қазақстанда қыста қайда демалуға болады?
Қыс мезгілі Қазақстанды жаңа бір қырынан танытады. Төбесі көк тіреген тау-шаңғы трассалары, ұлттық саябақтар, тарихи ескерткіштер мен ғажайып табиғи ландшафтар кез келген талғамға сай демалыс түрін таңдауға мүмкіндік береді. Өңірлердің туристік тартымдылығымен қатар көлік қолжетімділігінің де маңызы артып келеді. Аэропорттардың құрылысы мен инфрақұрылымды жаңғырту саяхатшыларға жаңа бағыттарды ашуы мүмкін. Биыл қыста қайда баруға болады және өңірлердің дамуы ішкі туризм мүмкіндіктерін қалай өзгертуде? BAQ.KZ-тың шолу материалында.
Туристер үшін не өзгеруде?
Қазақстанның жыл бойы туристерді қабылдауға толық мүмкіндігі бар. Елдің оңтүстігі мен шығысында саяхатшыларды тау-шаңғы курорттары күтсе, теріскей өңір қалың ормандары мен тұнық көлдерімен баурап алады, ал тарихи қалалар мәдени-танымдық бағыттарды ұсынады.
Демалыс орнын таңдау тек табиғи көрікті жерлерге байланысты емес. Жолдардың сапасы, көлік қатынасы, орналасу жағдайлары мен қызмет көрсету қолжетімділігі де маңызды рөл атқарады.
Өңірлік инфрақұрылымды дамыту Мемлекет басшысының «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Қазақстан халқына Жолдауында белгіленген басымдықтардың біріне айналды.
Сондай-ақ сол кезде әлеуметтік маңызы бар объектілерді, көлік және инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған «Халықтық құрылыс» бастамасы ұсынылған болатын. 2027-2029 жылдары жобаларды жүзеге асыруға Ұлттық қордан шамамен 6,5 трлн теңге бағыттау жоспарлануда.
Бастама оқшауланған туристік бағдарлама болмаса да, жолдар мен инженерлік желілерді жаңарту қонақүйлердің, демалыс базалары мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жұмысына, әсіресе табиғи көрікті жерлерге жақын орналасқан шағын елді мекендердегі жағдайды жақсартуға септігін тигізеді.
Ұмытылмас әсер іздеп, қайда баруға болады?
Алматы дәстүрлі түрде қысқы демалыстың ең танымал бағыттарының қатарына кіреді. Іле Алатауының таулары шаңғы мен сноуборд тебуді серуендеумен және қаламен танысумен ұштастыруға мүмкіндік береді.
Басты тартылыс орталығы болып «Шымбұлақ» қала береді. Тау-шаңғы курорты теңіз деңгейінен екі мың метрден астам биіктікте орналасқан. Бұнда әртүрлі күрделіліктегі трассалар жабдықталған, аспалы жолдар мен құрал-жабдықтарды жалға беру пункттері жұмыс істейді.
«Шымбұлақ» тәжірибелі спортшыларға да, жаңадан бастаушыларға да өте қолайлы. Асықпай, жайлы демалысты қалайтындар үшін таудың панорамалық көріністерін тамашалауға болатын аспалы жолмен көтерілу мүмкіндігі бар.
Маңайда өзінің мұз айдынымен танымал «Медеу» жоғары таулы спорт кешені орналасқан. Бұл жерге сапарды «Шымбұлаққа» барумен оңай ұштастыруға болады. Қала сыртында белсенді әрі қала сыртындағы демалысқа арналған «Ақ бұлақ» тау-шаңғы кешені бар.
Алматыға жақын Іле Алатауы тауларында орналасқан Көкжайлау шатқалы ерекше назар аударуға тұрарлық. Бұл – саяхатшыларды панорамалық көріністерімен, ашық таулы шалғындарымен және орман алқаптарымен баурап алатын қала төңірегіндегі белгілі табиғи орындардың бірі. Қыста бұл аймақ қар басқанда мүлдем басқа кейіпке енеді. Көкжайлау жаяу туризм мен табиғи пейзаждарды ұнататындар үшін үлкен қызығушылық тудырады.
Табиғи көрікті жерлерді көргісі келетіндер Көлсай көлдері мен Қайыңдыға назар аударғаны жөн.
Көлсай өзінің таулы пейзаждарымен және қылқан жапырақты ормандарымен баурап алса, Қайыңды көлі су бетінен сорайып шығып тұрған ағаш діңдерімен танымал. Қыста айналадағы бөктерді қар басып, фотосуретке түсетін ерекше көріністер пайда болады.
Шарын шатқалы да ерекше назар аударуға лайық. Оның қызғылт жартасты түзілімдері қар жамылғысының аясында өте әсерлі көрінеді. Ауа райы қолайлы болған жағдайда туристер шатқалдың қолжетімді учаскелеріне барып, оның табиғи ерекшеліктерімен таныса алады.
Жоғары таулы көлдер мен шатқалдарға сапарға шықпас бұрын жолдардың жай-күйін, ауа райы болжамын және қорғалатын аумақтарға бару ережелерін алдын ала нақтылап алған маңызды.
Отбасымен қайда демалуға болады?
Ақмола облысындағы Бурабай жайлы демалыс пен қысқа саяхаттарды ұнататындар үшін өте қолайлы. Курорттық аймақ өзінің қарағайлы ормандарымен, көлдерімен және жартасты биіктіктерімен танымал.
Басты көрікті жерлердің қатарында – Оқжетпес тауы, Жұмбақтас жартасы және Бурабай көлі бар. Қыста мұнда арнайы жабдықталған бағыттармен серуендеуге, табиғи пейзаждарды суретке түсіруге және қала сыртындағы кешендерде уақыт өткізуге болады.
Қонақүйлер мен санаторийлер орналасудың әртүрлі нұсқалары мен сауықтыру бағдарламаларын ұсынады. Ауа райы жағдайына байланысты коньки, шаңғы және тюбинг тебуге арналған маусымдық алаңдар жұмыс істейді.
Астанаға жақындығы демалыс күндері сапар ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Елордадан алысқа шығуды жоспарламайтын отбасылар үшін оның төңірегіндегі қала сыртындағы кешендер де балама нұсқа бола алады.
Бурабай табиғи көрікті жерлердің, көлік қатынасы мен орналастыру объектілерінің үйлесуі курорттық аймаққа деген қызығушылықты кез келген маусымда сақтауға қалай мүмкіндік беретінін көрсетеді.
Қысқы Алтай несімен таңғалдырады?
Шығыс Қазақстан саяхатшыларды тау жоталарымен, ұзаққа созылатын қарлы маусымымен және белсенді демалыс мүмкіндіктерімен баурап алады.
Риддер қаласы Алтай тауларының қоршауында орналасқан. Мұнда шаңғы, сноуборд тебу және арнайы ұйымдастырылған қысқы бағыттар үлкен сұранысқа ие. Табиғи қарлы бөктерлер фрирайдпен айналысатын дайындығы бар әуесқойлар үшін де қызықты, дегенмен арнайы жабдықталмаған трассалардан тыс сырғанау арнайы жабдықты және кәсіби нұсқаушының сүйемелдеуін талап етеді.
Өңірде «Алтай Альпісі» тау-шаңғы кешені жұмыс істейді, мұнда қысқы спорт әуесқойлары тау баурайында бірнеше күн өткізе алады.
Алтай табиғатымен танысу үшін Катонқарағай ұлттық паркін қарастырған жөн. Оның аумағы таулы аңғарларымен, ормандарымен және көз тартар ландшафтарымен танымал. Жекелеген нысандардың шалғайлығы мен күрделі ауа райы жағдайларына байланысты мұндағы қысқы сапарлар мұқият дайындықты талап етеді.
Ауданның көлік қолжетімділігін Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша құрылысы жүргізіліп жатқан жаңа әуежай жақсартуы тиіс.
2026 жылдың қарашасында ұсынылған жоспарға сәйкес, құрылысты 2027 жылдың ақпанында аяқтау көзделген. Қажетті процедуралардан өткеннен кейін келесі жылдың бірінші жартысында жолаушылар рейстері күтілуде.
Әуе қатынасының пайда болуы жол уақытын қысқартып, Катонқарағайға деген қызығушылықты арттыруы мүмкін. Бұл қонақүйлерді, экскурсиялық қызметтерді және жергілікті кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндіктер туғызады.
Қысқы пейзаждарды қайдан іздеуге болады?
Табиғат аясындағы жайлы демалыс үшін Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Қарағанды облыстары өте қолайлы.
Солтүстік Қазақстан облысында Имантау-Шалқар курорттық аймағы орналасқан. Ол қалың ормандарымен, белесті рельефімен және көлдерімен ерекшеленеді. Қыста мұнда серуендеу, фотосуретке түсу және суық маусымда жұмыс істейтін туристік базаларда демалу үшін баруға болады.
Қолжетімді ойын-сауықтардың арасында қысқы балық аулау да бар. Мұзға шықпас бұрын оның қауіпсіздігіне көз жеткізіп, белгіленген шектеулерді сақтау қажет.
Павлодар облысындағы Баянауыл ұлттық паркі Жасыбай мен Торайғыр көлдерімен, жартасты тауларымен және қарағайлы ормандарымен танымал. Жылдың суық мезгілінде табиғи көрікті жерлер серуендеуді және пейзаждық фотосуретті ұнататындарды өзіне баурап алады.
Белсенді демалыс үшін Баянауыл ауданында «Мырзашоқы» тау-шаңғы кешені орналасқан. Сырғанау мүмкіндігі ауа райы жағдайына, қар жамылғысына және жабдықтардың жұмысына байланысты.
Қарағанды облысында Қарқаралы ұлттық паркі ерекше қызығушылық тудырады. Тау жоталары, қылқан жапырақты ормандар мен қала сыртындағы демалыс базалары Қарқаралыны қысқамерзімді қысқы сапарлар үшін өте қолайлы бағытқа айналдырады.
Ірі курорттық орталықтарға қарағанда, бұл өңірлердегі орналастыру нысандары мен туристік бағыттардың бір бөлігі негізінен жылы маусымға арналған. Саяхатты жоспарлау кезінде тұру жағдайлары мен таңдалған көрікті жерлердің қолжетімділігін алдын ала нақтылап алған жөн.
Оңтүстікте не көруге болады?
Қазақстандағы қысқы демалысты тек қарлы бөктерлерде өткізу шарт емес. Оңтүстік өңірлер сапарды тарихты, архитектураны және мәдени мұраны зерттеумен ұштастыруға мүмкіндік береді.
Түркістан мәдени-танымдық туризмнің басты орталықтарының бірі болып қала береді. Оның ең танымал көрікті орны – ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілген Қожа Ахмет Ясауи кесенесі.
Тарихи кешенге баруды қаланың туристік аймақтарында серуендеумен және музей экспозицияларымен танысумен толықтыруға болады.
Түркістан облысында ежелгі Сауран мен Отырар қалашықтары сақталған. Бұл ескерткіштер ортағасырлық қалалардың және Қазақстан территориясы арқылы өткен сауда жолдарының тарихы туралы көбірек білуге мүмкіндік береді.
Тарихи бағытты Тараз қаласында жалғастыруға болады. Қала Айша-бибі мен Қарахан кесенелерімен, сондай-ақ басқа да сәулет ескерткіштерімен танымал.
Табиғатсүйер қауым үшін елдің оңтүстігінде Сайрам-Өгем ұлттық паркі мен Ақсу-Жабағылы қорығы орналасқан. Олардың таулы аумақтары экологиялық туризм үшін үлкен қызығушылық тудырады, дегенмен қыста кейбір бағыттарға бару ауа райы жағдайлары мен қорғалатын аумақтардың ережелеріне байланысты шектеледі.
Мәдени-танымдық сапарлар қысқы демалысты әртүрлі етуге және әдетте көктемгі немесе жазғы туристік маусыммен байланыстырылатын өңірлерді жаңаша тануға мүмкіндік береді.
Таңғажайып көріністер іздеп қайда баруға болады?
Маңғыстау облысы мүлдем басқаша туристік әсер сыйлайды. Қылқан жапырақты ормандар мен тау-шаңғы бөктерлерінің орнына бұнда саяхатшыларды шексіз шөл дала, әктасты жартастар мен ежелгі тарих ескерткіштері қарсы алады.
Бозжыра шатқалы өзінің ерекше рельефтік пішіндерімен және кең панорамалық көріністерімен баурап алады. Шөлді алқаптан оқшауланып, көкке бой созған ақ жартасты түзілімдер өңірдің ең танымал табиғи бейнелерінің бірін қалыптастырады.
Тарихи бағыттарды ұнататындар үшін Бекет ата мен Шопан ата жерасты мешіттері үлкен қызығушылық тудырады. Бұл орындарға бару Маңғыстаудың рухани және мәдени мұрасымен танысуға мүмкіндік береді.
Қыста өңір бойынша экскурсиялық сапарлар қолайлы ауа райы жағдайында ғана мүмкін болады. Көрікті жерлердің шалғайда орналасуына және кейбір жолдардың күрделілігіне байланысты бұл аймақтарға тәжірибелі жергілікті нұсқаушылармен бірге саяхаттау ұсынылады.
Облыстың туристік келешегі Каспий теңізі жағалауын дамытумен де тығыз байланысты. Кендірліде курорттық инфрақұрылымды кеңейту жоспарлануда, ал жаңа әуежай құрылысы бұл аумақтың көлік қолжетімділігін арттыруы тиіс.
Қандай бағыттар ашылады?
Жаңа әуежайлардың құрылысы Катонқарағайда, Зайсанда және Кендірліде қарастырылған. Бұл аудандардың әрқайсысының туризм саласын дамыту үшін өзіндік ерекшеліктері мен болашағы бар.
Катонқарағай Алтай табиғатымен баураса, Зайсан – көлімен және айналасындағы ландшафтарымен, ал Кендірлі Каспий жағалауындағы болашағы зор курорттық аймақ ретінде қарастырылады.
2026 жылдың қарашасында жарияланған жоспарларға сәйкес, Зайсан мен Кендірлідегі әуежайлардың құрылысын ағымдағы жылдың соңына дейін аяқтау көзделген. Қажетті рұқсаттарды алғаннан кейін жолаушылар қатынасының басталуы 2027 жылдың бірінші жартысында күтілуде.
Жаңа әуе айлақтары саяхат географиясын кеңейтіп, шалғай аудандарға жол жүру уақытын қысқартуы мүмкін. Дегенмен, бұл бағыттардың өтімділігі рейстердің тұрақтылығына, билеттердің құнына және туристік қызметтердің сапасына байланысты болады.
Бұл тұрғыда әуе қатынасын дамыту Президент Жолдауында белгіленген инфрақұрылымды жаңғыртудың ауқымды міндеттерін толықтырады. «Халықтық құрылыс» бастамасы мен әуежай құрылысы жобалары бөлек жүзеге асырылғанымен, көлік және инженерлік инфрақұрылымды жақсарту өңірлік экономиканың, соның ішінде туристік саланың дамуына ықпал етуі мүмкін.
Қысқы туризмді не күтіп тұр?
Қазақстан саяхатшыларға дәстүрлі тау-шаңғы курорттарын ғана емес, сонымен бірге табиғи, тарихи және экскурсиялық бағыттарды да ұсынады. Ішкі туризмнің дамуы шағын қонақүйлер, қонақ үйлері (гостевые дома), қоғамдық тамақтану кәсіпорындары мен экскурсиялық қызметтер үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.
Сонымен бірге туристік маусымды кеңейту үшін тек жаңа нысандар ғана емес, бұрыннан бар бағыттардың қолжетімділігі, қызмет көрсету сапасы мен саяхатшылардың қауіпсіздігі де маңызды.
Әуежайлардың құрылысы мен өңірлік инфрақұрылымды жаңғырту ел ішіндегі сапарларды жайлы ете түсуі мүмкін. Ал табиғи және мәдени көрікті жерлердің әртүрлілігі таудағы белсенді демалыстан бастап, Қазақстанның тарихи қалаларымен және ерекше ландшафтарымен танысуға дейін қызығушылыққа қарай бағыт таңдауға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 2026-2027 жылы Қазақстанда қыс қандай болатын болжады.
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