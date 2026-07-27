Қазақстандықтар тамыз айында қанша күн демалады?
Тамыз айында 10 демалыс күні болады – 5 сенбі күні және 5 жексенбі күні.
Осы 2026 жылдың тамыз айында қосымша демалыс күндері болмайды. Қазақстанда бұл ай әдеттегі жұмыс кестесімен өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мерекесі жоқ алғашқы тамыз
Жаңа Конституция қабылданған 2026 жылдан бастап 30 тамыз Қазақстанда мерекелік демалыс күні болуын тоқтатты. Сол себепті күндерді ауыстыру қарастырылмайды. Атап айтқанда тамыз айында қосымша демалыс болмайды.
Тамыз сенбі күннен басталады. Бұл айда 10 демалыс күні болады – 5 сенбі күні және 5 жексенбі күні. Бес күндік жұмыс аптасында 21 жұмыс күні, ал алты күндік жұмыс аптасында 26 жұмыс күні күтілуде.
Қазақстанда тамызда, мемлекеттік мерекелердің жоқтығына қарамастан, келесі мерекелер аталып өтеді:
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Тамыздың 1-ші жексенбісі – Теміржол көлігі қызметкерлері күні;
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10 тамыз – Абай күні;
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Тамыздың 2-ші жексенбісі – Құрылысшылар күні;
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Тамыздың 3-ші жексенбісі – Спорт күні;
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18 тамыз – Шекарашылар күні;
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29 тамыз – Семей сынақ ядролық полигонының жабылу күні;
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Тамыздың соңғы жексенбісі – Шахтерлер күні.
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