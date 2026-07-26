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Нетаньяху АҚШ-қа сапары алдында әскери-саяси кабинет отырысын өткізеді

Израиль премьері Вашингтонға аттанар алдында қауіпсіздік мәселесін талқылайды.

26 Шілде 2026, 20:53
АВТОР
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Anadolu Agency 26 Шілде 2026, 20:53
26 Шілде 2026, 20:53
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Фото: Anadolu Agency

Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Америка Құрама Штаттарына аттанар алдында әскери-саяси кабинеттің отырысын өткізеді.

The Times of Israel газетінің хабарлауынша, қауіпсіздік кабинеті мүшелерінің қатысуымен өтетін жиын жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00-ге жоспарланған.

Басылымның мәліметінше, отырыс АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға жаңа соққылар жасауға жол бермеу туралы тапсырма бергені жөніндегі ақпарат тараған тұста өтеді.

Бұған дейін Нетаньяхудың 28 шілдеде Вашингтонда АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесетіні хабарланған.  

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