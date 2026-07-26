Нетаньяху АҚШ-қа сапары алдында әскери-саяси кабинет отырысын өткізеді
Израиль премьері Вашингтонға аттанар алдында қауіпсіздік мәселесін талқылайды.
26 Шілде 2026, 20:53
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26 Шілде 2026, 20:5326 Шілде 2026, 20:53
139Фото: Anadolu Agency
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Америка Құрама Штаттарына аттанар алдында әскери-саяси кабинеттің отырысын өткізеді.
The Times of Israel газетінің хабарлауынша, қауіпсіздік кабинеті мүшелерінің қатысуымен өтетін жиын жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00-ге жоспарланған.
Басылымның мәліметінше, отырыс АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға жаңа соққылар жасауға жол бермеу туралы тапсырма бергені жөніндегі ақпарат тараған тұста өтеді.
Бұған дейін Нетаньяхудың 28 шілдеде Вашингтонда АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесетіні хабарланған.
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