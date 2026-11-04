Қазақстанда қанша адам үй кезегінде тұр?
Министр «Отбасы банкінің» ресми деректерін келтірді.
Қазақстанда 870 мың адам баспана кезегінде тұр. Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев 4 қарашада Үкіметте өткен брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министр «Отбасы банкінің» ресми деректерін келтірді.
Қазір банктің ресми кезегінде 870 мың адам тұр. Банк тізімдерді тұрақты түрде тексеріп отырады. Алайда біз 870 мың адамды бірден қажетті баспанамен қамтамасыз ететіндей көлемде тұрғын үй салып жатқан жоқпыз, – дейді Нағаспаев.
Министрдің айтуынша, 2026 жылы Қазақстанда 24 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Ал мемлекет есебінен салынатын әлеуметтік тұрғын үйдің құны бақылауда болады.
Бұл – Қазақстан бойынша құрылыс құнының орташа ірілендірілген сметалық көрсеткіштері. Орташа көрсеткішті айтып отырмын, өйткені әр облыста баға аздап ерекшеленеді. Бір шаршы метрдің құны – 335 мың теңге. Біз мұны бақылауда ұстаймыз және бағаның күрт өсуіне жол бермейміз, – дейді министр.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстанда биыл 188 мың пәтерді пайдалануға беру жоспарланған.
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