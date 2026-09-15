Қазақстанда биыл 188 мың пәтерді пайдалануға беру жоспарланған
Қазақстанда 2026 жылы 20,4 млн шаршы метр тұрғын үй немесе 188 мың пәтерді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Оның 29,6 мыңы мемлекеттік қолдау аясында беріледі. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бақытжан Жүнісбеков мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, биылғы сегіз айда елімізде 11,3 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл – 105,9 мың пәтер және жылдық жоспардың 55,3%-ы.
Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету үшін биыл мемлекеттік қолдау есебінен 12,6 мың кредиттік тұрғын үй салу және сатып алу жоспарланған. Бұл мақсатқа 155,5 млрд теңге қарастырылған.
Сонымен қатар әкімдіктерге облигациялық қарыз беру есебінен 269 млрд теңгеге 13,5 мың жалдамалы пәтер беру көзделіп отыр. Жалпы сипаттағы трансферттер есебінен тағы 3,5 мың жалдамалы тұрғын үй сатып алуға 71,9 млрд теңге бөлінеді.
Қазір республика бойынша тұрғын үй кезегінде 988 мыңнан астам азамат бар. Оның шамамен 459 мыңы әлеуметтік осал топтарға жатады.
Мемлекет басшысы атап өткендей, тұрғын үй мәселесі азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты мен өмір сүру сапасына тікелей әсер етеді. Соңғы екі жылда министрлік тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну тәсілдерін қайта қарады, – деді Бақытжан Жүнісбеков.
Комитет төрағасының мәліметінше, биылғы сегіз айда азаматтарға 12 653 жалдамалы пәтер берілген.
Бұдан бөлек, 2024 жылғы желтоқсаннан бастап мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы жекешелендіруге мүмкіндік берілді. Осы уақыт ішінде бұл құқықты 20 мыңнан астам азамат пайдаланған.
Ал 2026 жылдың алғашқы сегіз айында 6 824 отбасы мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспанасын жекешелендірді. Оның 3 649-ы тұрғын үйді өтеусіз негізде жеке меншігіне алған.Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға жылдық 2% және 5% мөлшерлемемен жеңілдетілген ипотекалық қарыздар да ұсынылады. Биыл 12,6 мың осындай заем беруге 175,1 млрд теңге қарастырылған.Сегіз айда 2%-дық бағдарлама арқылы 3 954 азамат, ал 5%-дық ипотека арқылы 2 252 азамат баспаналы болды, - деді ол.
Мемлекет басшысының тапсырмасымен іске қосылған «Наурыз» бағдарламасы бойынша да жыл сайын 12 мың заем беру жоспарланған. Биылғы сегіз айда бағдарлама аясында 11,9 мың азаматқа жалпы сомасы 350 млрд теңге болатын несие берілген.
Сонымен қатар бастапқы жарнаның бір бөлігін өтеу үшін азаматтарға 1,5 млн теңгеге дейінгі қайтарымсыз тұрғын үй сертификаттары беріледі. Сегіз айда 2 373 сертификатқа 2,7 млрд теңге бөлінген.
Қазір жалдамалы тұрғын үй ақысының бір бөлігін субсидиялау тетігімен 11 200 отбасы қамтылып отыр.
Ең оқылған:
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Атырау әкімі Шәкір Кейкин қызметінен кетті
- Аралда учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген 39 жастағы күдікті қамауға алынды
- Алматыда 15-18 қыркүйек күндері қай аудандарда жарық өшеді?
- Жаңбыр, тұман, қатты жел: Ел аумағында ескерту жарияланды