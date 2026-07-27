Павлодар облысындағы көмір кенішінде тау-кен шебері қаза тапты
Қайғылы оқиға бұрғылау-жару жұмыстары кезінде болған. Оқиғаның мән-жайын еңбек инспекциясы анықтап жатыр.
Павлодар облысында «Майкүбі Вест» АҚ көмір кенішінде қаза тапқан жұмысшының өліміне байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.
Деректерге сәйкес, жұмысшы ауыр жарақат алып, көз жұмған.
Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінің мәліметінше, қайғылы оқиға 24 шілде күні Баянауыл ауданындағы кәсіпорын аумағында болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, 1984 жылы туған тау-кен шебері бұрғылау-жару жұмыстары кезінде ауыр жарақат алған. Дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады.
Жазатайым оқиға 2026 жылғы 24 шілдеде Баянауыл ауданындағы «Майкүбі Вест» АҚ аумағында тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, бұрғылау-жару жұмыстары кезінде 1984 жылы туған тау-кен шебері ауыр жарақат алып, алған жарақаттарының салдарынан көз жұмды, - делінген ведомствоның мәліметінде.
Қайғылы оқиғаның себептері анықталып жатыр
Қазір Мемлекеттік еңбек инспекциясының мамандары оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін анықтау үшін тергеу жүргізіп жатыр.
Тексеру қорытындысы бойынша өндірістегі қауіпсіздік талаптарының сақталуына құқықтық баға беріледі.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Шымкентте жолайрық құрылысында 54 жастағы жұмысшы көз жұмған балатын.
Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданындағы "Алтыналмас АК" АҚ өндірістік нысандарының бірі – "Пустынное" ТБК аумағында жазатайым оқиға болып, жұмысшы қаза тапты.
Сондай-ақ, Павлодар облысы Ақтоғай ауданында төтенше оқиға орын алып, 6 адам оқиға орнында қайтыс болды. Ауыр халдегі 1 адам жедел түрде медициналық мекемеге жеткізілді.
Оқиға Жоламан ауылында орналасқан «Aqtogai Milk» ЖШС аумағында болған. Алдын ала мәліметтер бойынша, қайғылы жағдай кәріз құдығындағы электр сорғысының ақауын жою және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде орын алған.
Тағы оқи отырыңыз:
Шу ауданында екі адам кәріз құдығында уланып қаза тапты
Ең оқылған:
- Трамп Google-ға салынған айыппұлға байланысты ЕО-ны кедендік баж салығымен қорқытты
- Иран мен Оман Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін талқылады
- Трамп пен Зеленский келесі аптада Ақ үйде кездеседі
- Германияда жеңіл ұшақ тұрғын үйдің шатырына құлап, бір адам қаза тапты
- Нетаньяху АҚШ-қа сапары алдында әскери-саяси кабинет отырысын өткізеді