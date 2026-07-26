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Германияда жеңіл ұшақ тұрғын үйдің шатырына құлап, бір адам қаза тапты

Германияда ұшақ тұрғын үйге соғылды

26 Шілде 2026, 02:33
АВТОР
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Bild 26 Шілде 2026, 02:33
26 Шілде 2026, 02:33
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Фото: Bild

Германияда екі орынды ұшақ тұрғын үйге соғылды: бір адам қаза тапты, екіншісі іздестірілуде.

Әуе апаты бүгін сағат 11:00 шамасында Гандеркезе қаласында болды. Көк-ақ түсті жеңіл моторлы ұшақ тұрғын үйдің шатырына құлаған. Полиция мәліметінше, оқиға салдарынан бір адам қаза тапқан. Қайтыс болған адамның ұшқыш болған-болмағаны әзірге белгісіз.

Bild басылымының мәліметінше, шағын ұшақ ұшу биіктігін жоғалтып, тұмсығы төмен бағытта тұрғын үйдің шатырындағы қыш жабындыны тесіп өтіп, шатырға құлаған. Ұшқыш кабинасы толығымен қираған, қанаттары үзіліп кеткен, ал ұшақ бөлшектері жерге түскен.

Оқиға орнына жедел қызметтер тартылды. Өрт сөндірушілер ұзартқыш баспалдақ арқылы шатырды тексерсе, полиция аумақты қоршауға алды. Алдын ала мәлімет бойынша, бортта тағы бір адам болған, алайда оны әзірге табу мүмкін болмаған. Құтқарушылар іздеу жұмыстарына дрондарды пайдалануда.

Апат болған сәтте үйдің ішінде адам болмаған.

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