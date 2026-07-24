Қарағанды облысындағы алтын кенішінде жұмысшы қаза тапты

Қарағанды облысында қайғылы жағдай болды.

24 Шілде 2026, 08:42
АВТОР
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istockphoto.com 24 Шілде 2026, 08:42
24 Шілде 2026, 08:42
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Фото: istockphoto.com

Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданындағы "Алтыналмас АК" АҚ өндірістік нысандарының бірі – "Пустынное" ТБК аумағында жазатайым оқиға болды, деп хабарлайды алтын өндіруші кәсіпорын.

Оқиға 23 шілде, сағат 11:30 шамасында болған.

"Пустынное" ТБК екінші саты ұсақтау корпусының конвейер машинисі қаза болды. Оқиғаның себеп-салдары мен мән-жайын уәкілетті органдар анықтап жатыр. Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғырып көңіл айтамыз, – деп жазылған хабарламада.

Компания марқұмның отбасына барлық қажетті көмек пен қолдау көрсететінін айтты.

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