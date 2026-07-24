Қарағанды облысындағы алтын кенішінде жұмысшы қаза тапты
Қарағанды облысында қайғылы жағдай болды.
24 Шілде 2026, 08:42
БӨЛІСУ
24 Шілде 2026, 08:4224 Шілде 2026, 08:42
206Фото: istockphoto.com
Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданындағы "Алтыналмас АК" АҚ өндірістік нысандарының бірі – "Пустынное" ТБК аумағында жазатайым оқиға болды, деп хабарлайды алтын өндіруші кәсіпорын.
Оқиға 23 шілде, сағат 11:30 шамасында болған.
"Пустынное" ТБК екінші саты ұсақтау корпусының конвейер машинисі қаза болды. Оқиғаның себеп-салдары мен мән-жайын уәкілетті органдар анықтап жатыр. Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғырып көңіл айтамыз, – деп жазылған хабарламада.
Компания марқұмның отбасына барлық қажетті көмек пен қолдау көрсететінін айтты.
Ең оқылған:
- Көліктің төбесіне жетті: Астанада қатты жауын салдарынан машиналар суға батты
- Құрылтай сайлауы-2026: Бас прокуратура сайлауалды үгіт-насихат ережелерін еске салды
- Ер адам балконнан секірмек болған әйелін полицейлер келгенше ұстап тұрды
- Венесуэла мұнайы АҚШ қазынасын 13 млрд долларға толықтырды
- Құрылтай сайлауы: 145 мандатқа 545 кандидат таласады