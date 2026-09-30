Павлодар облысында 800-ге жуық адам тұрғын үй кезегінен заңсыз шығарылды
Павлодар облысында 779 азаматтың тұрғын үй құқықтары қалпына келтірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Павлодар қаласының прокуратурасы халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтардың тұрғын үй құқықтарының бұзылғанын анықтады. Атап айтқанда, азаматтарды тұрғын үйге мұқтаждар есебінен негізсіз шығару фактілері анықталды.
Бұған жергілікті атқарушы органның тұрғын үй заңнамасы нормаларын дұрыс қолданбауы себеп болған.
Жүргізілген жұмыс нәтижесінде 779 азамат бастапқы есепке қойылған күнінен бастап тұрғын үй кезегіне қайта енгізілді. Электрондық базаға тиісті өзгерістер енгізілді. Сондай-ақ Щербақты ауданында да бұзушылықтар анықталды. Заңды өкілдер жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үй кезегіне уақтылы қоймаған. Мысалы, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған екі апа-сіңлі 2025 жылғы шілдеде тұрғын үй кезегіне тұру құқығына ие болған. Алайда іс жүзінде олар есепке тек бір жылдан кейін қойылған. Осыған ұқсас тағы 16 баланың құқықтары бұзылған, - деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Бұдан бөлек, 2017 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған жетім бала тұрғын үй есебінен заңсыз шығарылған.
Бұл ретте жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар тұрғын үй алғанға дейін есептен шығарылуға жатпайды.
Прокурорлық қадағалау актілері бойынша бұзушылықтар жойылды. Балаларды есепке қою мерзімдері заңнамаға сәйкестендірілді, ал кезектен заңсыз шығарылған бала құқық пайда болған күннен бастап - 2016 жылдан бастап тұрғын үй кезегіне қайта қалпына келтірілді.
Еске салайық, бұған дейін Текелінің 8 мектебінде заңбұзушылықтар анықталды.
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