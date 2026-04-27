Өскеменде ер адамның мәйіті табылды

Қаза тапқан адамның жеке басы белгісіз.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Өскеменде белгісіз ер адамның мәйіті табылды. Өңірлік полиция қызметкерлері сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.

Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі тәртіп сақшылары кешенді тергеу және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізіп жатқанын, олардың нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданатынын хабарлады.

Мәйіт табылу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеу және жедел іздестіру іс-шараларының кешені жүргізілуде, олардың нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Қаза тапқан адамның жеке басы, сондай-ақ өлімнің себептері мен мән-жайлары анықталуда. Полиция азаматтарды сабыр сақтауға және тек ресми әрі шынайы ақпаратқа сенуге шақырады, - деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Павлодар облысында денесінде күйік іздері бар әйелдің мәйіті табылды.

