АҚШ әскері танкерге соққы жасады: Үш үнді теңізшісі із-түзсіз жоғалып кетті
Қазіргі уақытта жоғалған үш үнді теңізшісін іздеу жұмыстары жалғасуда.
АҚШ әскери күштерінің Оман шығанағындағы танкерге жасаған соққысынан кейін үш үнді теңізшісі із-түзсіз жоғалып кетті. Бұл туралы Reuters агенттігі Джонатан Саул мен Нидхи Вермаға сілтеме жасап хабарлады.
АҚШ тарапының мәлімдеуінше, Palau туы астында жүрген Settebello атты танкер Ираннан мұнай тасымалдау арқылы енгізілген блокаданы бұзған. Кеме экипажы американдық күштердің талаптарына бағынбағаннан кейін, АҚШ әскерилері кеменің қозғалтқыш бөлігіне дәл соққы жасаған.
Оқиға кезінде кемеде болған 21 үнді теңізшісі құтқарылған, алайда үш адам әлі табылмай жатыр. Үнді тарапы бұл жағдайға наразылық білдіріп, АҚШ-тың Үндістандағы елшілігіне ресми түрде қарсылық нотасын жолдаған.
Үндістан Сыртқы істер министрлігі өз мәлімдемесінде жағдайды мұқият бақылап отырғанын және Оман билігімен бірлесіп іздестіру-құтқару жұмыстарын үйлестіріп жатқанын хабарлады.
АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) мәліметінше, кеме халықаралық санкцияларға қарамастан Иран мұнайын тасымалдауға әрекет жасаған. Осыған байланысты соңғы күндері өңірде осындай бірнеше операция жүргізіліп, АҚШ талаптарға бағынбаған кемелерге қарсы әрекеттерін күшейткен.
Теңіз қауіпсіздігі ұйымдарының дерегінше, бұл оқиға Ормуз бұғазы мен Оман шығанағы аймағындағы шиеленістің артуымен тұспа-тұс келіп отыр. Халықаралық теңіз ұйымы бұл жағдайды айыптап, теңізшілердің өміріне қауіп төндіретін әрекеттерге жол бермеуге шақырды.
Қазіргі уақытта жоғалған үш үнді теңізшісін іздеу жұмыстары жалғасуда.
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