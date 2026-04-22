Жантүршігерлік қылмыс: Павлодар облысында денесінде күйік іздері бар әйелдің мәйіті табылды
Әйелдің мәйіті Ақсу қаласы маңынан табылған.
Павлодар облысында денесінде күйік іздері бар жалаңаш әйелдің мәйіті табылды.
Ақсу қаласының маңында түсірілген жантүршігерлік видео әлеуметтік желілерде пайда болды.
Құқық қорғаушылар күдікті ұсталғанын мәлімдеді.
Әйелді өлтіру дерегі бойынша Ақсу қаласында қылмыстық іс қозғалды. Полиция күдіктіні ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізілуде, - деп хабарлады Павлодар облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Талғарда 20 жастағы жігітті бір топ адам соққыға жығып өлтіргені хабарланды.
