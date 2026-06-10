АҚШ Иранға жаңа соққылар жасауға дайын екенін мәлімдеді
Трамп сондай-ақ Иранды келісім жасауға шақырып, Тегеранның ядролық бағдарламаға қатысты мәмілеге келуі қажет екенін атап өтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп сәрсенбі күні Вашингтонда журналистерге мәлімдеме жасап, елдің Иранға қарсы әскери әрекеттерін жалғастыратынын айтты. Бұл туралы ВВС арнасы мәлім етті.
Оның сөзінше, АҚШ түнгі соққылардан кейін Тегеранға тағы да күшті соққы беруге дайын.
Кеше біз оларға қатты соққы бердік, ал бүгін одан да қатты соққы береміз, – деді Трамп тілшілерге.
Президент сондай-ақ Иранды келісім жасауға шақырып, Тегеранның ядролық бағдарламаға қатысты мәмілеге келуі қажет екенін атап өтті.
Бұған дейін АҚШ пен Иран арасында әскери соққылар алмасу болғаны, ал Иран тарапы АҚШ базаларына жауап соққылар жасағаны хабарланған.
Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Вашингтонды жағдайды ушықтырды деп айыптап, дипломатиялық процестің тұрақтылығы бұзылғанын мәлімдеді.
Қазіргі уақытта Таяу Шығыстағы жағдай шиеленісті күйде қалып отыр, тараптар арасында толық атысты тоқтату әлі толық орныққан жоқ.
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