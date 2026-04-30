Мамырдың алғашқы демалыстары: Ауа райы қандай болады?
Қазақстан бойынша 2026 жылғы 30 сәуір – 2 мамырға арналған ауа райы болжамы
Синоптиктер 2026 жылғы 30 сәуір мен 2 мамыр аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамырдың алғашқы мерекелік күндерінде Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.
Жаңбыр, найзағай және бұршақ
Алдағы үш күнде еліміздің көптеген өңірінде жауын-шашын күтіледі.
2 мамырда: Оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда қатты жаңбыр жауады.
Кей жерлерде найзағай ойнап, бұршақ жаууы және екпінді жел соғуы мүмкін. Ал оңтүстік өңірлерді шаңды дауыл мазалауы ықтимал.
Күн қай жерде ашық болады?
Мереке күндері барлық жерде күн жаңбырлы болмайды.
Солтүстік пен орталықта, Шығыс облыстарда үш күн бойы жауын-шашынсыз, жылы ауа райы сақталады.
Аптап ыстық пен үсік қатар жүреді
Аймақтардағы температура көрсеткіштері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді.
Жылынатын аймақтар: Шығыс пен оңтүстік-шығыста ауа температурасы +32°C-қа дейін көтеріліп, нағыз жазғы ауа райы орнайды. Солтүстік-батыста да күн біртіндеп жылынып, +25°C-қа жетеді.
Салқындайтын аймақтар: Елдің батысында +10…+15°C, солтүстігінде +12…+18°C шамасында болады.
Үсік қаупі: Түнгі уақытта республиканың батыс, шығыс, солтүстік және солтүстік-батыс өңірлерінде ауа температурасы 3°C-қа дейін төмендеп, үсік жүруі мүмкін.
Сонымен қатар, республика бойынша түнгі және таңғы сағаттарда тұман түсетіндіктен, жолға шығатын жүргізушілерге сақ болу ескертіледі.
