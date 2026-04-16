+44 градус ыстық пен үскірік аяз: Синоптиктер мамыр айындағы ауа райын болжады

2026 жылдың мамыр айына арналған ауа райы.

Бүгiн 2026, 09:25
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

«Қазгидромет» синоптиктері Қазақстандағы 2026 жылдың мамыр айына арналған консультативтік ауа райы болжамын ұсынды.

Мамандардың мәліметінше, жалпы ел бойынша ауа райы әдеттегіден жылы болады және жауын-шашын мөлшері әртүрлі деңгейде түседі деп күтілуде.

Қазақстан бойынша ауа температурасы

  • Қазақстанның басым бөлігінде мамыр айындағы орташа айлық температура +14...+19 градус шамасында болады деп болжануда.

  • Елдің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде және қиыр оңтүстік-шығысында ауа райы бұдан да жылы +20-ден +24 градусқа дейін болады деп күтілуде.

  • Оңтүстік-шығыс пен шығысындағы таулы аймақтарда температура +12…+14 градус шамасында болады.
  • Ауа райының климаттық нормадан ауытқуы орташа деңгейден +1…+2 градусқа жоғары болады деп күтілуде.

Мамыр айындағы жауын-шашын

  • Жалпы Қазақстан бойынша жауын-шашын мөлшері норма шамасында болады деп күтілуде.

  • Ал бірқатар өңірлерде, соның ішінде Қызылорда, Ұлытау облыстарында, сондай-ақ Қарағанды, Түркістан және Жамбыл облыстарының бір бөлігінде, елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысының кейбір аумақтарында жауын-шашын нормадан аз болады деп болжануда.

Астана бойынша болжам

Астанада мамыр айының орташа температурасы +16,1 градус шамасында болады, бұл нормадан 1,6 градусқа жоғары.

  • Бірінші онкүндікте: Ауа температурасы түнде +2...+7-ден +11...+16 градусқа дейін, күндіз +16...+21-ден +25...+30 градусқа дейін құбылады деп болжануда. Онкүндіктің соңында күн күрт суытады.

  • Екінші онкүндікте: Түнде температура +2...+7 градустан +14...+19 градусқа дейін ауытқиды, топырақ бетінде 1 градус үсік жүруі мүмкін. Күндіз +16...+21-ден +28...+33 градусқа дейін көтеріледі. Онкүндіктің соңында түнде +5...+10, күндіз +20...+25 градусқа дейін жылынады.

  • Үшінші онкүндікте: Түнде температура +9...+14-тен 0...+5 градусқа дейін төмендейді, топырақ бетінде 3 градус үсік болуы ықтимал. Күндіз +23...+28-ден +10...+15 градусқа дейін төмендейді. Айдың соңында түнде +9...+14, күндіз +23...+28 градусқа дейін қайта көтеріледі.

  • Жауын-шашын: Елордада жауын-шашын мөлшері норма шамасында күтіледі.

Алматы бойынша болжам

Алматыда мамыр айының орташа температурасы +19 градус шамасында болады, бұл нормадан 1,9 градусқа жоғары.

  • Бірінші онкүндікте: Түнде +9...+14-тен +14...+19 градусқа дейін, күндіз +23...+28-ден +28...+33 градусқа дейін құбылмалы болады.

  • Екінші онкүндікте: Температураның көтерілуі күтілуде: түнде +9...+14-тен +17...+22-ге дейін, күндіз +23...+28-ден +33...+38 градусқа дейін. Онкүндіктің соңында түнде +9...+14, күндіз +23...+28 градусқа дейін төмендейді.

  • Үшінші онкүндікте: Алдымен температура түнде +15...+20, күндіз +29...+34 градусқа дейін көтеріледі. Содан кейін түнде +7...+12, күндіз +26...+31 градусқа дейін төмендейді. Айдың соңында түнде +12...+17, күндіз +26...+31 градусқа дейін жылынуы ықтимал.

  • Жауын-шашын: Мөлшері норма шамасында, бірақ ай бойы жаңбыр, найзағай, екпінді жел және дауыл мен шаңды боран сияқты қауіпті құбылыстар болуы мүмкін.

Шымкент бойынша болжам

Шымкентте мамыр айының орташа температурасы +21,4 градус шамасында болады, бұл нормадан 2,1 градусқа жоғары.

  • Бірінші онкүндікте: Температура біртіндеп көтеріледі: түнде +10...+15-тен +17...+22-ге дейін, күндіз +23...+28-ден +33...+38 градусқа дейін. Онкүндіктің соңында түнде +11...+16, күндіз +25...+30 градусқа дейін төмендейді.

  • Екінші онкүндікте: Түнде +20...+25 градусқа дейін, күндіз аптап ыстық +39...+44 градусқа дейін көтеріледі деп болжануда. Одан кейін түнде +10...+15, күндіз +27...+32 градусқа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында температура қайта күрт көтеріледі.

  • Үшінші онкүндікте: Температура түнде +15...+20, күндіз +34...+39 градусқа дейін көтеріледі. Содан кейін күрт суытып, түнде +10...+15, күндіз +22...+27 градус болады. Онкүндіктің екінші жартысында температура түнде +10...+21, күндіз +22...+33 градус аралығында құбылады.

  • Жауын-шашын: Бір айлық мөлшері норма шамасында болады.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның солтүстігі мен шығысында – 18°С аяз болады деп болжанған. 

