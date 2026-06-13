Әлем чемпионатында бүгін топ-матч: Бразилия мен Марокко ойнайды
Әлем чемпионаты АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр.
Бүгiн 2026, 21:07
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 21:07Бүгiн 2026, 21:07
28Фото: ашық дереккөз
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының үшінші ойын күнінде бірнеше матч өтеді.
Күннің басты кездесуі Бразилия мен Марокко құрамалары арасында болады.
Марокко құрамасы 2022 жылғы әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жетіп, турнирдің басты сенсацияларының біріне айналған еді. Ал Бразилия бұл матчқа жарақатына байланысты Неймарсыз қатысады.
Ойын Астана уақытымен сағат 03:00-де басталады.
Сонымен қатар бүгін тағы үш матч өтеді:
00:00 – Катар – Швейцария
06:00 – Гаити – Шотландия
09:00 – Австралия – Түркия
Әлем чемпионаты АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр.
Ең оқылған:
- ҰҚК полковник Талғат Мүслимовтің ұсталғанын растады
- "40 секундта 9 рет пышақтаған": Алматыда қаза тапқан баланың туыстарының жанайқайы
- Басшының орынсыз ұсынысы, оқытушының қысымы: Қай кезде харассмент?
- Мемлекет болашағы үшін ортақ жауапкершілік: AMANAT «Әділет» партиясына қосылуды қолдады
- Самокат мінгендер бақылауға алынады: 1 шілдеден бастап не өзгереді?