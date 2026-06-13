Әлем чемпионатында бүгін топ-матч: Бразилия мен Марокко ойнайды

Әлем чемпионаты АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр.

Бүгiн 2026, 21:07
АВТОР
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ашық дереккөз Бүгiн 2026, 21:07
Бүгiн 2026, 21:07
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Фото: ашық дереккөз
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының үшінші ойын күнінде бірнеше матч өтеді.

Күннің басты кездесуі Бразилия мен Марокко құрамалары арасында болады.

Марокко құрамасы 2022 жылғы әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жетіп, турнирдің басты сенсацияларының біріне айналған еді. Ал Бразилия бұл матчқа жарақатына байланысты Неймарсыз қатысады.

Ойын Астана уақытымен сағат 03:00-де басталады.

Сонымен қатар бүгін тағы үш матч өтеді:

00:00 – Катар – Швейцария

06:00 – Гаити – Шотландия

09:00 – Австралия – Түркия

Әлем чемпионаты АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр.

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