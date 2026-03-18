Биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма? – Еңбек министрлігі жауап берді
30 тамыз биылдан бастап жұмыс күніне айналады.
Бүгiн 2026, 14:22
Биыл қазақстандықтар 30 тамызда демалмайды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2027 жылдан бастап қазақстандықтар 15 наурызда демалатын болады. 30 тамыз биылдан бастап жұмыс күніне айналады.
Бұған дейінгі жылдары 30 тамызда Конституция күні аталып өтетін. Алайда енді мереке басқа күнге ауыстырылады.
Жоқ, демалыс күні енді болмайды, өйткені жаңа Конституция қолданысқа енгізілген бойда, 15 наурыз ресми түрде Конституция күні болады, – деді вице-министр Мәжіліс кулуарында.
Айта кетейік, Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі республикалық референдум 15 наурызда өтті.
Бұдан былай бұл күні Қазақстанда жыл сайын Конституция күні аталып өтеді.
Сондай-ақ, Жаңа Конституция ресми түрде 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді.
Ең оқылған:
- Астанада жоғалған жасөспірім 1000 шақырым жерден табылды
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Жемқорлық үшін сотталған Бақытгүл Хаменованың жазасы жеңілдетілді
- Мәйітті сөмкеге салып, қоқысқа тастаған: Ақтөбеде 55 жастағы ер адамды өлтірген күдікті ұсталды
- «Екеуі ауыр халде»: Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккендер туралы жаңа мәлімет