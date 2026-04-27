1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?

Мамыр айындағы демалыстарға жоспар құрып алыңыз.

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
205
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

2026 жылдың мамыр айында мерекелерге байланысты қазақстандықтар қосымша демалысқа шығады.

Бірнеше мемлекеттік мерекеге байланысты қосымша демалыстар:

  • 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі (жұма);

  • 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні (бейсенбі);

  • 9 мамыр – Жеңіс күні (сенбі, демалыс 11 мамырға ауыстырылады);

  • 27 мамыр – Құрбан айт (сәрсенбі).

2026 жылдың мамыр айындағы басты ерекшелік – Жеңіс күніне орай демалыстың 9 мамырдан 11 мамырға ауысуы. Дәл осы шешім қазақстандықтарға ай ортасында қосымша ұзақ демалыс алуға мүмкіндік береді.

1 мамырға арналған демалыс кестесі

Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан үш күн демалады:

  • 1, 2 және 3 мамыр.

Алты күндік жұмыс аптасында:

  • 1 мамыр – демалыс, 2 мамыр – жұмыс күні, 3 мамыр – жексенбілік демалыс.

7 және 9 мамырдағы демалыстар

Бес күндік жұмыс аптасы үшін:

  • 4-6 мамыр – жұмыс күндері;

  • 7 мамыр – демалыс;

  • 8 мамыр – жұмыс күні;

  • 9, 10 және 11 мамыр – демалыс (күннің ауысуын ескергенде).

Алты күндік жұмыс аптасы үшін:

  • 4-6 мамыр – жұмыс күндері;

  • 7 мамыр – демалыс;

  • 8 мамыр – жұмыс күні;

  • 9 және 10 мамыр – демалыс;

  • 11 мамыр – жұмыс күні.

Құрбан айттағы демалыс

Бес күндік жұмыс аптасы үшін:

  • 27 мамыр – демалыс;

  • 30 және 31 мамыр – әдеттегі демалыс күндері (сенбі және жексенбі).

Алты күндік жұмыс аптасы үшін:

Наверх