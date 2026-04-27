1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?
2026 жылдың мамыр айында мерекелерге байланысты қазақстандықтар қосымша демалысқа шығады.
Бірнеше мемлекеттік мерекеге байланысты қосымша демалыстар:
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі (жұма);
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні (бейсенбі);
9 мамыр – Жеңіс күні (сенбі, демалыс 11 мамырға ауыстырылады);
27 мамыр – Құрбан айт (сәрсенбі).
2026 жылдың мамыр айындағы басты ерекшелік – Жеңіс күніне орай демалыстың 9 мамырдан 11 мамырға ауысуы. Дәл осы шешім қазақстандықтарға ай ортасында қосымша ұзақ демалыс алуға мүмкіндік береді.
1 мамырға арналған демалыс кестесі
Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан үш күн демалады:
1, 2 және 3 мамыр.
Алты күндік жұмыс аптасында:
1 мамыр – демалыс, 2 мамыр – жұмыс күні, 3 мамыр – жексенбілік демалыс.
7 және 9 мамырдағы демалыстар
Бес күндік жұмыс аптасы үшін:
4-6 мамыр – жұмыс күндері;
7 мамыр – демалыс;
8 мамыр – жұмыс күні;
9, 10 және 11 мамыр – демалыс (күннің ауысуын ескергенде).
Алты күндік жұмыс аптасы үшін:
4-6 мамыр – жұмыс күндері;
7 мамыр – демалыс;
8 мамыр – жұмыс күні;
9 және 10 мамыр – демалыс;
11 мамыр – жұмыс күні.
Құрбан айттағы демалыс
Бес күндік жұмыс аптасы үшін:
27 мамыр – демалыс;
30 және 31 мамыр – әдеттегі демалыс күндері (сенбі және жексенбі).
Алты күндік жұмыс аптасы үшін:
27 мамыр – демалыс;
31 мамыр – жексенбілік демалыс.
Еске салайық, бұған дейін 1 маусым Қазақстанда демалыс күні бола ма деген сұраққа Еңбек министрі жауап берді.
Сондай-ақ, биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма деген сұрақтың жауабы белгілі болды.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады
- Грузияда 18 жастағы қазақстандық ұсталды: Ол өмір бойына түрмеге қамалуы мүмкін
- Жәнібек Әлімханұлы мерзімінен бұрын рингке оралуы мүмкін
- Жел, нөсер жауын: 27 сәуірде ел бойынша дауылды ескерту жарияланды