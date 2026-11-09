Көлігі былғанғаны үшін жолаушыға балағат сөз айтқан такси жүргізуші қамауға алынды
Такси салоны былғанғаны үшін жолаушыға балағат сөз айтқан жүргізуші жеті тәулікке қамалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Таксимен жүру жанжалға ұласып, жүргізуші жеті тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Оған көлік салонының былғанғаны себеп болған. Алайда жүргізуші мәселені сабырмен шешудің орнына жолаушыны балағаттап, дөрекілік танытқан.
Оқиға Алматы қаласында болған. Әйел адам көлікте баласымен бірге отырған. Сапар кезінде бүлдіршін абайсызда көлік салонын былғап алған. Бұған 53 жастағы жүргізуші ашуланып, жолаушыға тіл тигізе бастаған. Көлік тоқтағаннан кейін де ер адам сыртқа шығып, балағат сөздерін жалғастырған. Әйел болған жағдайды ұялы телефонына түсіріп, полицияға жүгінген.
Полиция қызметкерлері жүргізушінің әрекетіне құқықтық баға берді. Жиналған материалдар сотқа жолданды. Сот шешімімен ер адам жеті тәулікке әкімшілік қамауға алынды, - деп хабарлады Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі.
Полиция тұрмыстық жанжал немесе жолаушыға көңілі толмау адамды қорлауға және қоғамдық тәртіпті бұзуға негіз болмайтынын ескертеді. Әсіресе мұндай әрекеттерге балалардың куә болуы жағдайды одан әрі ушықтырады.
Айта кетейік, бұған дейін TikTok-та балағат сөздер айтқан стример жауапқа тартылды.
Тағы оқи отырыңыз:
Астанада жолаушыға тиіскен такси жүргізушісі қамауға алынды
Лифтінің есігін тепкілеп, сындырып тастады: Астанада ер адам 5 тәулікке қамалды
Шілдеде босап шығып, қайта ұсталды: СҚО-да бейнекамералар күдіктіні анықтауға көмектесті
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- АҚШ-та саяси текетірес күшейді: Трамп демократтарды тергеуді талап етті
- Екі облыстың тасжолында жазғы дөңгелекпен жүрген көліктердің қозғалысына шектеу қойылды
- Газа секторында нөсер жаңбырдан 70 мыңға жуық шатыр су астында қалды
- Францияда наразылық акцияларына байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілді
- Польшада атыстан алты адам қаза тауып, 15-і жараланды