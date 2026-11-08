Екі облыстың тасжолында жазғы дөңгелекпен жүрген көліктердің қозғалысына шектеу қойылды
Шектеу үш республикалық тасжол учаскесінде енгізілді. Қозғалысты 9 қараша күні таңғы сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Ақмола және Павлодар облыстарында ауа райының нашарлауына байланысты жазғы дөңгелекпен жүрген көліктердің қозғалысына шектеу қойылды. «ҚазАвтоЖол» мәліметінше, шектеу 8 қараша күні сағат 17:20-дан бастап республикалық маңызы бар үш жол учаскесінде енгізілді.
Ақмола облысында мына учаскелерде қозғалыс шектелді:
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Астана – Көкшетау – Петропавл – Ресей шекарасы автожолының 18-232-шақырымы аралығы, яғни Астанадан Щучинскіге дейін;
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Астана – Шідерті – Павлодар – Үспен – Ресей шекарасы автожолының 16-200-шақырымы аралығы, яғни Астанадан Павлодар облысының шекарасына дейін.
Павлодар облысында Астана – Шідерті – Павлодар – Үспен – Ресей шекарасы автожолының 200-254-шақырымы аралығында, яғни Ақмола облысының шекарасынан Шідерті кентіне дейін көлік қозғалысы шектелді.
Шектеу жазғы дөңгелекпен жабдықталған көліктің барлық түріне қатысты. Алдын ала болжам бойынша, жол қозғалысы 9 қараша күні сағат 09:00-де қайта ашылады.
Жолдардың жай-күйі туралы ақпаратты тәулік бойы 1403 нөмірі арқылы білуге болады.
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