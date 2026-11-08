Газа секторында нөсер жаңбырдан 70 мыңға жуық шатыр су астында қалды
Қазіргі уақытта Газа тұрғындарының шамамен 90 пайызы үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған.
Газа секторында толассыз жауған жаңбыр салдарынан мәжбүрлі түрде қоныс аударған тұрғындар паналап отырған ондаған мың шатырды су басты. ХАМАС бақылауындағы Газа үкіметінің мәліметінше, шамамен 70 мың шатыр су тасқынынан зардап шеккен.
БҰҰ өкілдерінің айтуынша, аймақтағы тұрғындардың барлығы дерлік гуманитарлық көмекке мұқтаж. ЮНИСЕФ-тің Палестинадағы өкілі Джонатан Вейч шатырлар мен брезент сияқты қажетті заттардың тапшылығы жағдайды одан әрі қиындатып отырғанын атап өтті. Оның сөзінше, БҰҰ бюджетінің қысқаруы да гуманитарлық көмектің көлеміне әсер еткен.
Қазіргі уақытта Газа тұрғындарының шамамен 90 пайызы үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Көпшілігі уақытша шатырларда тұрады. Жаңбыр салдарынан кейбір баспаналар жарамсыз болып, тұрғындар суықтан және түрлі аурулардың таралуынан, әсіресе балалардың денсаулығына қауіп төнуінен алаңдаулы.
Гуманитарлық ұйымдар алдағы жаңбырлы маусымда жағдайдың ушығуы мүмкін екенін ескертіп, тұрғындарды қажетті баспанамен және көмек құралдарымен шұғыл қамтамасыз етуге шақырды.
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