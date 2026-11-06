Шілдеде босап шығып, қайта ұсталды: СҚО-да бейнекамералар күдіктіні анықтауға көмектесті
Петропавл тұрғыны манипулятор кабинасындағы ұрлықтың ашылғаны үшін полицейлерге алғыс білдірді.
Солтүстік Қазақстан облысында бейнекамералар бірнеше рет ұрлық жасаған күдіктіні анықтауға көмектесті.
Петропавл қаласы полиция басқармасының екінші полиция бөлімінің қызметкерлері СҚО ПД Криминалдық полиция басқармасының әріптестерімен бірлесіп, қала аумағында жасалған бірнеше ұрлықты ашты.
Жәбірленушілердің бірі – автокран-манипулятордың иесі демалыс күндері көлігін Алматы көшесіндегі аулалардың біріне қалдырған. Қайтып келгенде жүргізуші орындығы жағындағы әйнектің сынғанын байқап, кабинадан құрал-саймандар жиынтығы, монитор мен салқындату жүйесінің реттегіші жоғалғанын анықтаған. Осыдан кейін қала тұрғыны полицияға арызданған.
Одан кейін гараждардан екі және жертөледен бір ұрлық жасалған. Қылмыстар түнгі уақытта, «Океан» дүкені маңында, есіктерді бұзу арқылы жасалған. Мұның бәрі күдіктінің қылмыстық тәжірибесі бар екенін аңғартқан.
Жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерделеу және полиция есебінде тұрған адамдарды тексеру нәтижесінде күдіктінің кім екені анықталды. Ол – мүлікке қатысты қылмыстар үшін бұрын сотталған, 36 жастағы Петропавл тұрғыны. Ол жазасын өтеу мекемесінен биыл шілде айында ғана босап шыққан. Қазір күдікті қамауда отыр. Төрт ұрлық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Манипулятордан ұрланған мүліктің бір бөлігі тәркіленді. Тергеу әрекеттері аяқталғаннан кейін заттар иесіне қайтарылады. Қала тұрғыны қылмыстың ашылуына үлес қосқан полицейлерге алғысын білдірді, - деп хабарлады СҚО ПД баспасөз қызметі.
Полицейлер ұрлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомстволық бағдарлама мен «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы аясында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. 10 айдың қорытындысы бойынша ұрлық саны 14,7%-ға азайған.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада мешітке кіріп, ұрлық жасаған күдікті ұсталды.
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