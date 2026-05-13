Ердоған Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
Бұл туралы ҚР Президентінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгiн 2026, 17:48
107Фото: ©BAQ.KZ/Бауыржан Жуасбаев
Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоған Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшылары екіжақты қатынастардың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талқылайды.
Сондай-ақ, президенттер Қазақстан мен Түркия арасындағы Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің алтыншы отырысын өткізеді.
15 мамырда Түркістанда Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің тақырыбы – «Жасанды интеллект және цифрлық даму».
