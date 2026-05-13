AI, Орта дәліз және геосаясат: Түркі әлемі жаңа кезеңге қадам басты

Жасанды интеллект – жаңа күн тәртібінің өзегі
Биылғы кездесудің басты ерекшелігінің бірі – саммит күн тәртібіне жасанды интеллект пен цифрлық даму мәселесінің шығарылуы. Сарапшылар мұны кездейсоқ таңдау емес деп есептейді.
Саясаттанушы Елдос Жұмағұлов қазіргі кезеңде жасанды интеллект мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын негізгі факторлардың біріне айналғанын айтады. Оның сөзінше, технологиялық үстемдік енді тек экономикада емес, мемлекеттік басқару мен қауіпсіздік саласында да шешуші рөл ойнай бастады. Сондықтан Түркі мемлекеттері ұйымы цифрлық трансформацияны стратегиялық даму бағыты ретінде қарастырып отыр.
Сарапшы соңғы жылдары ұйымның барлық ірі саммиттерінде цифрлық технология тақырыбы тұрақты түрде көтеріліп келе жатқанын еске салды. Астанадағы V саммит медиа мен ақпараттық технологияларға арналса, Ыстанбұлдағы VIII саммитте «ақылды қалалар» мен жасыл технология мәселелері талқыланған. Ал Бішкектегі XI саммиттің күн тәртібінде цифрлық болашақ пен экономикалық интеграция мәселесі тұрған.
Түркістанда дәл жасанды интеллект мәселесінің көтерілуі – түркі елдерінің болашаққа бағытталған ортақ технологиялық күн тәртібін қалыптастыруға тырысып жатқанын көрсетеді. Орталық Азия үшін жасанды интеллект мемлекеттік қызмет сапасын арттыруға, ауыл шаруашылығы, логистика, энергетика мен білім беру салаларын жаңғыртуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл жастардың технологиялық әлеуетін дамытуға және жаңа цифрлық экономиканы қалыптастыруға жол ашады, – деді Елдос Жұмағұлов.
Түркия тәжірибесі және жаңа технологиялық ықпалдастық
Сарапшылар Түркияның соңғы жылдары қорғаныс өнеркәсібі, цифрлық технология және стартаптар бағытында айтарлықтай нәтижеге жеткенін айтады. Сондықтан Ердоғанның саммитке қатысуы кездесудің саяси салмағымен қатар технологиялық маңызын да күшейтіп отыр.
Тасым Риззаттың пікірінше, Қазақстан бұл бағытта ТМҰ ішіндегі жетекші драйверлердің біріне айнала алады. Ол Қазақстанның цифрландыру саласындағы халықаралық рейтингтердегі нәтижелерін мысалға келтіріп, елдің цифрлық даму бойынша аймақтағы маңызды орталықтардың біріне айналып келе жатқанын айтты.
Түркі мемлекеттері ұйымы аясында цифрлық даму мәселесі әрдайым негізгі күн тәртібіндегі бағыттардың бірі болып келеді. ТМҰ көлік-логистика, энергетика және цифрлық байланыс мәселелері тұрғысынан маңызды. Әсіресе Транскаспий халықаралық көлік бағытына қатысты ынтымақтастық күшейеді деген үміт бар. Өйткені қазіргі халықаралық тізбектердің үзілмелі жағдайында Орталық Азия үшін балама дәліздер мәселесі стратегиялық сипатқа ие болып отыр. Сол себепті Түркістандағы кездесу Орталық Азияның халықаралық субъектілігін күшейтуге, ал Түркі мемлекеттері ұйымының институционалдық салмағын арттыруға бағытталған маңызды кезеңдердің бірі деп айтуға болады, - деп атап өтті Риззат Тасым.
Сонымен бірге сарапшылар цифрлық қауіпсіздік мәселесі де саммит аясында маңызды тақырыптардың біріне айналуы мүмкін екенін айтады. Себебі қазір кибершабуылдар мен ақпараттық манипуляциялар күшейіп тұрған кезеңде деректер қауіпсіздігі мен цифрлық егемендік мәселесі алдыңғы қатарға шығып отыр.
Қазақстан мен Түркия байланысы жаңа мазмұнға ие болды
Сарапшылардың пайымдауынша, қазіргі таңда Қазақстан мен Түркия арасындағы байланыс бұрынғы символикалық деңгейден әлдеқайда асып кеткен. Екі ел арасындағы қатынас нақты экономика, логистика, қорғаныс өнеркәсібі, білім беру және технологиялық әріптестікке негізделіп отыр.
Тасым Риззат Қазақстан Анкара үшін Орталық Азиядағы ең сенімді әрі институционалдық серіктестердің біріне айналғанын айтады. Оның сөзінше, түркиялық кәсіпкерлер Қазақстанда тамақ өнеркәсібі, медицина, құрылыс, қонақүй бизнесі мен өндіріс салаларында белсенді жұмыс істеп келеді. Түркия Қазақстан экономикасына 6 млрд доллардан астам инвестиция салған.
Сарапшы қазіргі халықаралық турбулентті кезеңде Астана мен Анкара арасындағы байланыс жаңа саяси мазмұнға ие болып отырғанын атап өтті. Оның пікірінше, екі ел де халықаралық қатынастарда конфронтациядан гөрі тепе-теңдік, делдалдық және көпжақты дипломатия қағидаттарын қолдайды.
Қазақ-түрік ықпалдастығы енді жай тарихи бауырластық ұғымымен шектелмейді. Бұл – нақты экономикалық, технологиялық және геосаяси әріптестікке айналып келе жатқан байланыс, – деді Тасым Риззат.
Руслан Мақсат та Қазақстан мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты кеңейтілген стратегиялық серіктестік ретінде бағалайды. Оның пікірінше, түрік компаниялары Қазақстан экономикасын шикізатқа тәуелділіктен шығару процесіне нақты үлес қосып отыр. Сонымен бірге Түркияның энергетикалық хаб ретіндегі рөлі Қазақстан үшін мұнай мен газды әлемдік нарыққа шығаруда маңызды бағытқа айналуы мүмкін.
Түркістандағы саммиттен кейін не өзгеруі мүмкін?
Сарапшылардың ортақ пікірінше, Түркістандағы кездесу Түркі мемлекеттері ұйымының жаңа кезеңге өтіп жатқанын көрсетеді. Ұйым біртіндеп мәдени-гуманитарлық алаңнан экономикалық, технологиялық және геосаяси ықпалы бар құрылымға айналуға тырысып отыр.
Әсіресе Орта дәліз, цифрлық трансформация, AI, энергетика және қауіпсіздік тақырыптарының қатар көтерілуі ұйымның болашақтағы бағытын аңғартады. Егер саммит барысында көтерілген бастамалар нақты жобаларға ұласса, ТМҰ Орталық Азиядағы ең ықпалды өңірлік құрылымдардың біріне айналуы мүмкін.