"13 млн айыппұл". Қазақстанда қандай бақбақты жұлуға болмайды? 

Сирек өсімдіктер үшін ірі айыппұл қарастырылған.

Бүгiн 2026, 13:47
Қазақстанда Қызыл кітапқа енген бақбақ түрін жұлғаны үшін 13 млн теңгеге дейін айыппұл қарастырылған. Бұл туралы Үкіметтегі брифингте Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Әлеуметтік желіде тараған видеолардың бірінде ер адам Қазақстандағы кейбір бақбақ түрлері Қызыл кітапқа енгенін, оларды жұлғаны үшін 3000 АЕК-ке дейін, яғни шамамен 13 миллион теңге айыппұл салынуы мүмкін екенін айтқан.

Вице-министрдің сөзінше, Қызыл кітапқа бақбақтың тек бір ғана түрі енгізілген.

Қызыл кітапқа енгені – тек осы бақбақ түрі. Қалған бақбақ түрлері Қызыл кітапқа жатпайды. Жалпы Қызыл кітаптағы кез келген өсімдікті жұлғаны үшін 3000 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған, – дейді Нұркен Шәрбиев.

Ол айыппұл мөлшері 2019 жылы депутаттардың бастамасымен 10 есе ұлғайтылғанын атап өтті. Қазіргі таңда айыппұл көлемі – 3000 АЕК. Мұндай шара сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар өсімдіктерді қорғау үшін қабылданған.

Шартты түрде айтқанда, осындай 10-11 бақбақты жұлып алса, бұл түр мүлде жойылып кетуі мүмкін. Негізінен олар еліміздің оңтүстік өңірлерінде кездеседі, – деп қосты вице-министр.

