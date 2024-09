Дипломаттар Қарасу өзенінің жағасын тазартты

Қазақстандағы ЕО өкілдігі Қазақстандағы Эстония елшілігімен бірлесіп, World Cleanup Day аясында Астанада Қарасу өзенінің жағасын тазарту бойынша акция ұйымдастырды. Іс-шара "Таза Қазақстан" ауқымды экоакциясының бір бөлігі ретінде жалғасын тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ әкімдікке сілтеме жасап.

Экологиялық акция 300-ге жуық адамның басын қосты, олардың арасында Еуропа, Америка, Азия және Африка елшіліктерінің дипломаттары мен қызметкерлері, сондай-ақ "Тұрақты даму" Жер Қоры Халықаралық ұйымдары мен жастар қоғамдық бірлестігінің өкілдері, елорда тұрғындары мен қонақтары бар.

Орналасқан жері ретінде Қарасу өзенінің аумағы таңдалды.

#EUBeachCleanup науқаны тек қоқысты тазарту ғана емес. Ол біздің әрқайсымыз планетамыз үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алу деген сөз. Біздің әрқайсымыз көмірқышқылды азайту арқылы өз үлесімізді қоса аламыз – кем дегенде қоқысты қалдырмай, жақындарымызға жеке әрекеттердің маңыздылығы туралы хабарлау және таза қоршаған ортаны қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру үшін елдеріміздің саясаткерлеріне әсер ету. Біз бірге қалдықтардың ластануымен күресіп, ұзақ мерзімді өзгерістерге шабыт бере аламыз. Қауымдастықтар біріккенде, біз Қазақстан мен бүкіл әлем үшін неғұрлым таза және экологиялық таза болашақ құра аламыз, - деп атап өтті ЕО-ның Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Алешка Симкич ханым.

Сенбілікке қатысушылар қайта өңдеуге жіберілген көптеген пластикалық бөтелкелерді жинады.

Экологиялық акция флешмобпен аяқталды: сенбілікке қатысушылар жоғарыдан қарағанда үлкен жүрекке айналды. Осылайша, олар Жер планетасына деген сүйіспеншіліктерін білдірді.

Сондай-ақ іс-шара аясында БҰҰ-ның Нью-Йорктегі және Астанадағы Кеңсесімен телекөпір ұйымдастырылды: Let ' s do it World және World Cleanup Day жаһандық желісінің Президенті және басшысы Хейди Солб ханымның қатысуымен тікелей эфирде осы акцияның және эко қозғалысты дамытудың маңыздылығын талқылады.

Естеріңізге сала кетейік, 21 қыркүйекте Астанада "Таза Қазақстан. Астана-тазалық пен тәртіптің үлгісі” экоакциясы аясында ауқымды сенбілік өтті. Қаланы жинауға 62 мыңнан астам адам, 5 мыңнан астам кәсіпорындар мен ұйымдар қатысты. Полигонға 170 тоннадан астам қоқыс шығарылды, аялдама павильондарын, бағдаршам нысандарын, жерасты және жер үсті өткелдері жуылды, 730 жүк көлігі және тиеу техникасы тартылды.

Экоакция кезінде 4 рұқсат етілмеген полигон жойылды. Рұқсат етілмеген қоқыс орындарынан қоқыс шығару үшін 90-нан астам ауыр жүк рейсі жасалды.

Астанада ауқымды жалпықалалық сенбіліктер жалғасуда және тұрақты негізде өткізілетін болады.