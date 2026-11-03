Бір-бірінің шашын жұлып, төбелескен: БҚО-да оқушы қыздарды мұғалімдер арашалап алды
Оқушы қыздар төбелескені үшін жауапкершілікке тартылды.
Сотта кәмелетке толмағандар іс материалдарында көрсетілген мән-жайлармен ішінара келісті. Дегенмен, жанжалды бірінші болып басқа сыныптың оқушылары бастағанын алға тартты.
«Сот процесс қатысушыларын тыңдап, іс материалдарын зерделеп және ұсынылған дәлелдемелерге баға бере келе, прокурордың оларды кінәлі деп тану қажеттілігі туралы қорытындысымен келісті. Кәмелетке толмағандарды әкімшілік жауапкершілікке тартуға негіз бар деген тұжырымға келді. Содан кейін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, олардың заңды өкілдеріне барлық құны 43 250 теңге айыппұл салынған», – деп хабарлады BAQ.KZ сауалына БҚО облыстық сотының баспасөз қызметі.
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