Атырауда төрт адамды өлтіру ісі: Басты күдікті Сәрсемәлиевке тағылған айып ауырлай түсті
Сотта прокурор бірнеше эпизод бойынша айыпты ауырлатты. Істе бұрын айтылмаған жаңа мән-жайлар да белгілі болды.
Атырау облысы Жангелдин ауылында бір отбасының төрт мүшесінің өліміне қатысты іс бойынша басты айыпталушы Сұлтан Сәрсемәлиевке тағылған айып ауырлатылды.
Кезекті сот отырысында мемлекеттік айыптаушы іс бойынша бірнеше эпизодтың құқықтық саралануын өзгертті.
Тергеу нұсқасына сәйкес, Сұлтан Сәрсемәлиев қайын атасы Мақсот Қарабалин мен қайын енесі Насип Өтешқалиеваны бұған дейін жасалған тағы бір қылмысты – қайнысы Наурыз Мұқанғалиевтің өлімін жасыру мақсатында өлтірген. Осыған байланысты айыпқа «өзге қылмысты жасыру мақсатында адам өлтіру» деген жаңа саралау белгісі енгізілді.
Сондай-ақ айыпталушының қайын сіңлісі Мейрамгүл Қарабалинаның өліміне қатысты да айып толықтырылды. Тергеу мәліметінше, мүгедектігі бар қыз дәрменсіз жағдайда болған және өзін қорғай алмаған. Сондықтан бұл эпизодқа «дәрменсіз күйде екені алдын ала белгілі адамды өлтіру» деген саралау белгісі қосылды.
Өзгерістер өзге эпизодтарға да қатысты болды.
Қаза тапқандардың атына заңсыз әлеуметтік төлемдерді алу әрекеті енді интернет арқылы жасалған алаяқтық ретінде сараланып отыр.
Нақтыланған мәлімет бойынша, осы эпизодтардың бірі бойынша келтірілген материалдық шығын көлемі 520 996 теңгені құрайды.
Бұдан бөлек, қаза тапқандарға тиесілі малды сатуға қатысты эпизодтың да құқықтық бағасы өзгертілді. Бұған дейін бұл әрекет алаяқтық ретінде қарастырылса, енді тергеу оны мал ұрлығы деп бағалап отыр.
Іс бойынша қалған айыптар өзгеріссіз қалды.
Еске салайық, Атырау қаласында елді дүр сілкіндірген қанды қылмысқа қатысты соттың алғашқы отырысы 18 мамырда өтті.
Сотта қанды қылмыс құрбандарының туыстары алғаш рет мәлімдеме жасады.
Сондай-ақ, қаза тапқан отбасының күйеу баласы өз кінәсін толық мойындап, қандай жаза болса да дайын екенін айтқан еді.
Атыраудағы сотта жаңа деректер әшкере болып, тергеу дерегінше мәйіт аулада 8 ай бойы көміліп жатқаны белгілі болды.
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