Жаңбыр, найзағай: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының өзгеруіне сақтықпен қарап, дауылды ескерту кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
Қазақстанның 16 облысында бүгін, 14 тамызда дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі хабарлады.
Батыс Қазақстан облысында кей аудандарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Күндіз желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Өңірде төтенше, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда да жаңбыр, найзағай және қатты жел болжанады.
Алматы облысында күндіз кей жерлерде жаңбыр, найзағай болады. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы +35...+39 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда +35...+37, Қонаевта +37...+39 градус ыстық болады. Өңірдің бірқатар аумағында жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Күндіз +35...+36 градус ыстық болады. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай және бұршақ болжанады. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Күндіз оңтүстікте ауа температурасы +38 градусқа дейін көтеріледі. Ақтауда жаңбыр мен найзағай күтіледі.
Қостанай облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болуы мүмкін. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін жетеді. Оңтүстікте ауа температурасы +35 градусқа дейін көтеріледі.
Шығыс Қазақстан облысында күннің екінші жартысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман болады. Күндіз +35...+38 градус ыстық болжанады. Өңірдің оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында желдің екпіні 15-18 м/с-қа дейін күшейеді. Күндіз ауа температурасы +37 градусқа дейін жетеді. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысында жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Күндіз +35...+38 градус ыстық болады. Бірқатар ауданда жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысында желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін жетеді. Күндіз +35...+37 градус ыстық болады. Өңірдің бірқатар бөлігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда +35...+36 градусқа дейін ыстық болады.
Түркістан облысында таулы аудандарда қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай және дауыл күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін жетеді.
Жетісу облысында таулы аудандарда жаңбыр мен найзағай болжанады. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Күндіз +35...+39 градус ыстық болады. Талдықорғанда ауа температурасы +37...+39 градусқа дейін көтеріледі. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында, сондай-ақ Атырау қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында таулы аудандарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Күндіз +38...+40 градус ыстық болады. Таразда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысында кей аудандарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін жетеді. Күндіз ауа температурасы +35 градус болады. Өңірдің кей бөліктерінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Түнде және таңертең тұман болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Петропавлда өрт қаупі жоғары.
Қызылорда облысында күндіз ауа температурасы +40...+41 градусқа дейін көтеріледі. Өңір бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада да +40 градусқа дейін қатты ыстық болады.
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының өзгеруіне сақтықпен қарап, дауылды ескерту кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады.
Ең оқылған:
- +43°С ыстық, бұршақты нөсер: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
- Қазақстан туралы даулы мәлімдеме жасаған ресейлік блогер елден шығарылды
- Жердің миллиондаған тұрғыны Күннің толық тұтылуын тамашалады
- «Мен оны сүйдім»: Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сотталушы соңғы сөзін айтты
- Оңтүстік Кореяда әжесінен жәбір көрген бала көз жұмды